快訊

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

高雄某家長副會長吸上流圈20億落跑 前夫慘背債打零工度日

盧秀燕喊第四次政黨輪替 賴士葆：選總統企圖心展露 樂見承擔

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到2028大選，喊出民進黨二次執政，10年以來弊案連連，若有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到2028大選，喊出民進黨二次執政，10年以來弊案連連，若有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到2028大選，喊出民進黨二次執政，10年以來弊案連連，若有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事。針對盧秀燕說法，國民黨立委多持肯定態度，藍委牛煦庭說，政黨輪替前提是在野黨做好充分準備；藍委賴士葆說，樂見強棒承擔重責大任；藍委陳玉珍說，第四次政黨輪替有益，樂觀看待。

盧秀燕一向以市政為主，過去少針對國政明確表態。盧秀燕接受聯合報專訪，她說，台灣已歷經過三次政黨輪替，顯示民主制度穩定、健全，她對國家的民主化有信心；她也非常相信民主制度的競爭，有競爭國家才會進步，有競爭才會防腐。

盧秀燕直言，從前總統蔡英文到現任賴清德總統，民進黨再次政黨輪替後已執政十年，「我覺得夠了」，因為一個政黨太過長久執政，本身進步性小、防腐性差，可以看出，民進黨各種問題跑出來，離民意遠了。如果2028年政黨再次輪替，對民進黨也不是壞事。

針對盧秀燕喊出第四次政黨輪替，牛煦庭說，任何國民黨政治人物接受專訪，對國政做出針貶等，都是一件好事。國民黨是非常開放的政黨，且黨內人才濟濟，透過良性的競爭，帶來真正進步，這才是人民之福。這段時間朝野惡鬥，人民都看在眼裡，執政黨因長期執政帶來的腐化跟弊端，人民也都看在眼裡，所以政黨輪替當然有其必要，政黨輪替的前提是在野黨做好充分的準備。

牛煦庭表示，不管是黨中央、國會、各地縣市首長，大家都在這條道路上共同努力，目標當然是2028促成第四次政黨輪替，拿回執政權。相信國民黨只要把準備工作做好，加強論述，跟民意對焦，為國民黨得分，2028的相關人才自然會浮上檯面，也會得到大家的祝福。

賴士葆說，大家本來就期待盧秀燕在2028有角色能選總統，企圖心展露無遺，有底氣，支持度高，樂見國民黨強棒承擔重責大任。

陳玉珍說，盧秀燕政績有目共睹，媽媽市長任期到了，會為更大服務做準備。第四次政黨輪替本來就是有益，她樂觀看待。

政黨輪替 盧秀燕 國民黨

延伸閱讀

盧秀燕支持後年起禁用廚餘養豬 餐廳業者反應廚餘立即遭拒收

誰接棒盧秀燕？藍營台中市長陷內戰 徵召、初選地方各有聲音

賴總統批馬政府無兩岸紅利及和平 賴士葆：當時沒上兆保護費

中央宣布廚餘禁止養豬 盧秀燕：表示歡迎、樂見其成

相關新聞

李四川表態要參加2026新北市長黨內初選 劉和然回應了

2026新北市長選戰，呼聲高的北市副市長李四川昨晚首度鬆口指出，若黨內要初選需要他登記時會去登記，「我當然要參加初選」，...

中選會代理主委吳容輝被點名出戰嘉縣長 藍綠政壇兩樣情

嘉縣明年縣長選舉，因民進黨縣長翁章梁2任屆滿，戰局翻新。民進黨立委蔡易餘與議員黃榮利初選競爭；反觀在野超過20年國民黨苦...

李四川表態要參加初選 蘇巧慧：我的面試官是400百萬市民

2026新北市長選戰，呼聲高的北市副市長李四川昨說，若黨內要初選需要他登記時會去登記。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今...

盧秀燕喊第四次政黨輪替 賴士葆：選總統企圖心展露 樂見承擔

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到2028大選，喊出民進黨二次執政，10年以來弊案連連，若有第四次政黨輪替，對民進黨也...

【總編開箱】台中為何是2026版的街亭之戰？國民黨選情的3個隱憂

外界看好國民黨明年台中市十拿九穩，為何會是2026選戰現代版的街亭之戰？因為國民黨在台中市有3個隱憂浮出水面。

朝野2026布局 戰火從北燒到南

朝野啟動二○二六布局，從北到南傳戰火。民進黨立委林俊憲昨天提出對手陳亭妃「黑歷史」，質疑她曾二度在台南議長選舉時跑票「叛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。