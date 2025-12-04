李四川表態要參加2026新北市長黨內初選 劉和然回應了

2026新北市長選戰，呼聲高的北市副市長李四川昨晚首度鬆口指出，若黨內要初選需要他登記時會去登記，「我當然要參加初選」，甚至黨初選完，若藍白合還要與民眾黨辦初選也會參加。已積極備戰多時的新北市副市長劉和然今早回應說，國民黨內有優秀人才願意為新北承擔絕對是好事，強調自己對新北市有深度準備，靜待黨中央公平的程序和機制。

李四川首度鬆口表態要參加黨內初選，並指自己過去曾在台北縣服務，在板橋也住了十多年，所有好朋友婚喪喜慶都沒斷過，只要有空都會去，並強調「新北現在到底還要什麼，這個市長去，要把新北帶到什麼樣的新北市。」

劉和然回應說，新北市這麼大、幅員遼闊，市長要具備的是對新北市的「深度準備」，也就是對400萬市民的全面了解與市政銜接的熟悉度，他從當老師、校長，到在市府的每個職務，都是一步一腳印，專心把新北的事情做好，市民自然會看見。

劉和然強調， 他面對2026的節奏與態度一直沒變，繼續專注在副市長的崗位，把工作做好、把市政顧好，會靜待黨中央公平的程序和機制。