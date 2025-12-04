中選會代理主委吳容輝被點名出戰嘉縣長 藍綠政壇兩樣情

嘉縣明年縣長選舉，因民進黨縣長翁章梁2任屆滿，戰局翻新。民進黨立委蔡易餘與議員黃榮利初選競爭；反觀在野超過20年國民黨苦覓強棒，前主席朱立倫規畫兼縣黨部主委的不分區立委王育敏再戰，但昨天國民黨組發會主委李哲華透露，正與無黨籍、現任中選會代理主委吳容輝接觸，消息一出，地方政壇掀波瀾。

吳榮輝受訪強調目前工作聚焦「談別人的選舉」，對外界點名他參選，他一笑置之說，國民黨未與他接觸，他坦言，中選會委員至今仍待審查，「再不審查，明年大家都不用選舉了」，對外傳他「老了、有憂鬱」，他說，「我和賴清德同年紀，身心狀況良好。」駁斥流言。

國民黨縣議會書記長李國勝對吳容輝參選樂觀見成，直言吳是最適合出戰的人選，但主要是吳要有意願，吳學經歷完整，歷任內政部次長、副縣長、秘書長、環保局長，以及台酒、台鹽董事長等職務，待人謙和、跨陣營好評度高，更重要的是「擅長溝通協調、辦事能力強」，若願意披戰袍，有望翻轉嘉縣政治版圖。綠營人士認為藍營放出接觸吳放消息，目的在分化團結的綠營。

政壇人士說，吳容輝輔佐過4位縣長，從國民黨的李雅景，到民進黨的陳明文、張花冠、翁章梁，政壇橫跨藍綠。任內輔佐推動長庚醫療專區、爭取故宮南院興建、開發大埔美與馬稠後產業園區等多項重大建設，也投入八八風災重建，被視為「跨黨派人才」。

吳容輝過去親民黨，後來被視為綠營「英系」人馬，但地方人士認為他屬「不分藍綠公共財」。隨著政局更迭，再度被藍營點名希望出面迎戰縣長選舉，顯示其專業形象與公務能力仍具高度肯定，凸顯藍營人才荒現實，讓縣長選戰增添話題。