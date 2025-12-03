請辭去選新北與蔣萬安有共識 李四川曝板橋阿嬤1句話

2026新北市長選戰，目前民調最高的北市副市長李四川，首度鬆口將參加黨內、及藍白合初選，並且透露，只要登記初選就會請辭副市長。市長蔣萬安清楚這時程規畫？李四川說「我們兩個都有共識」，並稱「有沒有選舉我們兩個默契都很好。」

對於蔣萬安、李四川一個台北、一個新北是否有相乘效果？李四川說，他對這個選舉不敢這樣預估，尤其台灣選舉尤其地方選舉，有時候後面的共同拉拔，當然也有這樣的效果，但是他認為，不管哪一個縣市候選人，要給那一個縣市提出什麼樣願景、還有過去政績是否所有市民肯定？這才最重要，所以他認為「我有能力，那才是重點」，如果能力不行，後面的山多大，選民也不一定會投給你。

甚至讓李四川要投入新北市長選舉，還有一件事，李說，前陣子颱風天，有一件事也讓他感觸相當多，有一次他穿著防颱整備的背心回家，他住家板橋社區鄰居一位阿嬤跟他說，「副市長，你辛苦了，我要告訴你，你愈辛苦，我們就安全」，這句話讓他內心很感動，因為市民要的沒有什麼，就只是「要一個平安」而已，首長就只是要一份責任感，讓所有市民能安居樂業。

李四川今天接受媒體人黃暐瀚專訪，李說，最早蔣萬安不喜歡聽他在喊什麼時間要走，因當初答應回台北市政府服務，是只要一年，最多一年半，但現在已經雙倍、快三年，對於相關的請辭「我們兩個都有共識。」他跟蔣萬安市長這三年的相處，應該不必要去刻意談選舉，原則上每周他跟蔣萬安都會聊個一個小時，不管針對選舉、市政都會聊，不過還是以市政為主。

主持人黃暐瀚也說，蔣萬安過去都唱「甲你攬緊緊」，現在都沒有唱了，接下來蔣萬安在台北、李四川在新北就是「萬川共治」，李四川說，有沒有選舉我們默契都很好，昨天蔣萬安也說到，「不管我在哪裡，我們兩個到心都在一起。」