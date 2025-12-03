最新民調三腳督都贏！李四川親口證實這時間會辭副市長

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）與副市長李四川（左）。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（右）與副市長李四川（左）。記者余承翰／攝影

2026新北市長選戰，民進黨已確定由立委蘇巧慧征戰，但藍白人選未定。外界認為李四川應早點辭職投入選戰，不過他說，過去侯友宜3月、朱立倫5月才開始選舉，他認為不需要這麼早；他說，只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市副市長，不過目前不知道黨部的規畫時間。

北市副市長李四川今天接受媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪，黃問李四川，李四川與蘇巧慧一對一僅贏10個百分點，是否兩人愈拉愈近？李四川是否應該早一點參選？國民黨還要拖到明年三月或六月，國民黨內部、及藍白整合要怎麼處理，勝算會比較高？

至於接下來若確定參選，是否會搖旗吶喊？還是僅市政說明擘劃？未來的選戰打法？李四川說，他應該會有自己的堅持，但黨也有黨的想法，但他看過這麼多年選舉，人家都說什麼「給你黃袍加身」，不過他要跟所有年輕人、台灣民眾說，現在沒有什麼「黃袍加身」，選市長不是要去當官，對他來說，選市長是要去做事，「你不要我去做事，我反而樂得輕鬆，尤其我在業界薪水還更高，晚上還可以睡更甜。」

李四川也嘆，他認為所有的比賽都是靠你的能耐，但怎麼唯獨有選舉是靠嘴巴去罵人。他也舉先前輝達案，他做一件全台灣人都高興的事「讓輝達來」，竟然有人說他圖利，就知道台灣的選舉環境；還有昨天北市環保局有同仁，因送了一個32元的舊電鍋給阿嬤，不知道現在的法令怎麼跟社會脫節這麼多，法之下，應該也要有一些情理吧。

