賴總統車上密談20分鐘 促劉建國再戰雲林縣長？關鍵對話曝光

民進黨布局下屆雲林縣長選舉，外界一直認定人選應是立委劉建國，但選對會一再討論卻未定數，引起基層憂心，直至最近賴清德總統10天內連續二度南下雲林，綠營中央和地方重量級人士幾乎全員到齊，尤其上月30日總統更邀劉建國同車長談20分鐘，今天選對會就拍板徵召劉建國，總統車上懇談成了關鍵的20分鐘，劉建國今天交了底，並強調將無畏承擔。

民進黨內高層透露，中央原就屬意劉建國再戰雲林縣長，但劉對參選心境仍在調整，因此延後公布。這段總統座車上的對話，被視為最後定調的重要契機。劉建國坦言，2022年代表民進黨出征雲林縣長卻落敗，使他對黨心存虧欠，「我怎麼好意思再說我要做什麼？」因此這幾年專注立委職務，並無再戰縣長想法。

上月30日總統下鄉雲林贈匾，罕見要劉建國上車一同前往下一活動，車程全長約20分鐘，兩人車上究竟說了什麼，外界都很好奇，當時面對媒體追問，劉建國僅說他在總統車上第一時間即向總統報告褒忠產業園區已進入環評，希望中央能協助打造「大南方新矽谷」並爭取台積電進駐；台大雲林分院擴建經費節節上升，也盼行政院持續支援；另重申「禁止廚餘養豬」對雲林至關重要，至於車內是否提及縣長選舉，他並未鬆口，僅低調說「總統有鼓勵我。」

究竟劉建國與總統在車上是否提及縣長選舉，劉建國今日受訪時終於鬆口，當時總統聽完他提了很多建設雲林的事，對他說「建國，你若有法度做雲林縣長，對雲林的幫助會很大，可以替雲林做很多事。」他坦言聽後深受觸動，「雲林未來的藍圖，我心中早有規畫。」如今黨中央建議徵召，他表示將無畏承擔、全力以赴。