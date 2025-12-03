首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

2026新北市長選戰，呼聲最高的北市副市長李四川何時宣布參選受矚目。他今晚接受媒體人黃暐瀚專訪首度鬆口，如果黨內要初選，需要他登記時會去登記，「我當然要參加初選」，甚至黨初選完，若藍白合還要與民眾黨辦初選也會參加。「假設所有初選，新北市民認為需要我承擔，我不會排斥」。

而根據最新民調，李四川與黃國昌的互比民調，李四川62%大贏黃國昌的21.4%；劉和然互比黃國昌則是劉和然48.8%贏黃國昌29.8%。

但若李四川一對一比蘇巧慧，李四川47.1%贏蘇巧慧37.1%10的百分點；至於若2026新北市長三腳督，李四川、蘇巧慧、黃國昌民調，仍是李四川勝出，李四川以39.1%對上蘇巧慧的35.7及黃國昌的16.1%。

「就是四個字『李四川贏』」，主持人黃暐瀚問李四川，以目前民調看，要不要參選新北市長？李四川說，他從頭到尾都認為自己不是政治人物，不是做工程的人對社會沒有責任感，但很不適合台灣的選舉制度。

不過李也說，儘管過去沒有自己選過，不過都有去輔選。尤其他當過黨秘書長，這個制度必須有一個機制，尤其劉和然也一直在跑，如果有初選，他也必須參加初選。不過他不會去做一件事，就是一直喊「我要去跑(選舉)。」

李四川也坦言，儘管他96年10月到台北縣，後來升格新北市，板橋也住了十多年，不管地或人，所有好朋友的婚喪喜慶這幾年都沒有斷過，只要有空都會去，不能去也會打個電話，原則上重點應該是「新北現在到底還要什麼，這個市長去，要把新北待到什麼樣的新北市。」