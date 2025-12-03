快訊

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

「生日會將有異動」遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

昔日對手再披戰袍！劉建國二度參選雲林縣長 張麗善冷回這句話

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北副市長李四川（圖）今天首度鬆口，會主動參加新北市長黨內及藍白合初選。圖／聯合報系資料照片
台北副市長李四川（圖）今天首度鬆口，會主動參加新北市長黨內及藍白合初選。圖／聯合報系資料照片

2026新北市長選戰，呼聲最高的北市副市長李四川何時宣布參選受矚目。他今晚接受媒體人黃暐瀚專訪首度鬆口，如果黨內要初選，需要他登記時會去登記，「我當然要參加初選」，甚至黨初選完，若藍白合還要與民眾黨辦初選也會參加。「假設所有初選，新北市民認為需要我承擔，我不會排斥」。

而根據最新民調，李四川與黃國昌的互比民調，李四川62%大贏黃國昌的21.4%；劉和然互比黃國昌則是劉和然48.8%贏黃國昌29.8%。

但若李四川一對一比蘇巧慧，李四川47.1%贏蘇巧慧37.1%10的百分點；至於若2026新北市長三腳督，李四川、蘇巧慧、黃國昌民調，仍是李四川勝出，李四川以39.1%對上蘇巧慧的35.7及黃國昌的16.1%。

「就是四個字『李四川贏』」，主持人黃暐瀚問李四川，以目前民調看，要不要參選新北市長？李四川說，他從頭到尾都認為自己不是政治人物，不是做工程的人對社會沒有責任感，但很不適合台灣的選舉制度。

不過李也說，儘管過去沒有自己選過，不過都有去輔選。尤其他當過黨秘書長，這個制度必須有一個機制，尤其劉和然也一直在跑，如果有初選，他也必須參加初選。不過他不會去做一件事，就是一直喊「我要去跑(選舉)。」

李四川也坦言，儘管他96年10月到台北縣，後來升格新北市，板橋也住了十多年，不管地或人，所有好朋友的婚喪喜慶這幾年都沒有斷過，只要有空都會去，不能去也會打個電話，原則上重點應該是「新北現在到底還要什麼，這個市長去，要把新北待到什麼樣的新北市。」

李四川 黃國昌 蘇巧慧 民調

延伸閱讀

認判斷錯誤 林飛帆：黃國昌對政治文化巨大傷害堪比水門案

政院版財劃法修法 新北最吃虧？劉和然三問蘇巧慧：停止當黨意立委

2026大選倒數一年 李四川會陪到最後？蔣萬安喊：在哪心都在一起

明年會承擔選新北市長重責大任？李四川妙：現在沒人要我承擔

相關新聞

賴總統車上密談20分鐘 促劉建國再戰雲林縣長？關鍵對話曝光

民進黨布局下屆雲林縣長選舉，外界一直認定人選應是立委劉建國，但選對會一再討論卻未定數，引起基層憂心，直至最近賴清德總統1...

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

2026新北市長選戰，呼聲最高的北市副市長李四川何時宣布參選受矚目。他今晚接受媒體人黃暐瀚專訪首度鬆口，如果黨內要初選，...

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

民進黨今舉行「2026年選舉對策委員會」，會中作成決議，建議中執會徵召立委劉建國參選雲林縣長，劉建國對此表示，戰士無選擇...

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

隨著2026縣市長選舉腳步逼近，雲林縣長選戰的對決態勢已趨於明朗。民進黨今舉行「2026 年選舉對策委員會」，會中作成決...

綠嗆藍白宜蘭縣長提名權力分贓 陳琬惠：民進黨把所有人都當自己

針對民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨縣議會黨團批評，突然此時徵召，表面是提名，事實卻是藍白算計下的位置競逐與權力分贓...

影／綠選對會建議徵召劉建國捲土再戰雲林縣長 張麗善冷回這句話

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，她期許姪女、國民黨立委張嘉郡能順利接棒，民進黨選對會今天拍板建議徵召立委劉建國再戰雲林縣長，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。