快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

聽新聞
0:00 / 0:00

影／綠選對會建議徵召劉建國捲土再戰雲林縣長 張麗善冷回這句話

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（如圖）明年任期屆滿，她期許姪女、國民黨立委張嘉郡能順利接棒。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（如圖）明年任期屆滿，她期許姪女、國民黨立委張嘉郡能順利接棒。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，她期許姪女、國民黨立委張嘉郡能順利接棒，民進黨選對會今天拍板建議徵召立委劉建國再戰雲林縣長，張麗善3年前縣長連任一戰已與劉建國交手，大勝5萬多票順利連任，得知綠營選對會拍板劉捲土重來，張麗善說，「他（劉）這麼多年來對雲林的奉獻在哪裡，大家應該比我還清楚」。

張麗善在2022年縣長選舉中，曾以5萬多票的差距大勝獲民進黨徵召的劉建國，順利連任。對於對手再度出線，她表示，「大家對於劉建國委員應該都非常熟悉，他做了這麼多年，到底有什麼代表作，或是他對於雲林縣的奉獻在哪裡，我想大家應該都比我還要清楚。」言下之意，對劉建國的在地政績和問政成效持保留態度。

她強調，雲林縣近年已奠定相當的基礎，施政滿意度、觀光量明顯提升，正積極走向國際化。因此，未來的縣長應該更具前瞻性，有長遠的眼光擘畫雲林的未來，更要有實際的執行力與行動力。

她稱讚張嘉郡年輕、立院歷練足夠，親和力十足且勤快跑基層，爭取許多經費協助縣府，又具備雙語能力和國際觀，無論是在立法院的運作，或是在緊急應變中對鄉親的即時協助，都證明了張嘉郡是雲林縣未來接班的「不二人選」。

雲林 劉建國 張麗善

延伸閱讀

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

民進黨選對會拍板 徵召劉建國再戰2026雲林縣長

謎團！蘇治芬向賴總統咬耳朵 賴馬上又向劉建國咬耳朵引猜疑

賴總統10天內二度南下雲林 縣長提名劉建國有譜？徐國勇鬆口

相關新聞

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

民進黨今舉行「2026年選舉對策委員會」，會中作成決議，建議中執會徵召立委劉建國參選雲林縣長，劉建國對此表示，戰士無選擇...

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

隨著2026縣市長選舉腳步逼近，雲林縣長選戰的對決態勢已趨於明朗。民進黨今舉行「2026 年選舉對策委員會」，會中作成決...

綠嗆藍白宜蘭縣長提名權力分贓 陳琬惠：民進黨把所有人都當自己

針對民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨縣議會黨團批評，突然此時徵召，表面是提名，事實卻是藍白算計下的位置競逐與權力分贓...

影／綠選對會建議徵召劉建國捲土再戰雲林縣長 張麗善冷回這句話

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，她期許姪女、國民黨立委張嘉郡能順利接棒，民進黨選對會今天拍板建議徵召立委劉建國再戰雲林縣長，...

民進黨選對會拍板建議徵召再戰雲林 劉建國：戰士沒選擇戰場的權利

民進黨選對會今下午拍板建議徵召立委劉建國再戰2026雲林縣長選舉，劉建國表示，戰士無選擇戰場權利，既然黨選擇他，就是全力...

陳琬惠：藍白合作沒有誰讓誰 現階段各自努力「最後將共組最強團隊」

民眾黨今天通過首波縣市長提名，宜蘭縣黨部主委陳琬惠確定參選宜蘭縣長。針對藍白合作議題，陳琬惠受訪時表示，自己不喜歡用「讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。