影／綠選對會建議徵召劉建國捲土再戰雲林縣長 張麗善冷回這句話
雲林縣長張麗善明年任期屆滿，她期許姪女、國民黨立委張嘉郡能順利接棒，民進黨選對會今天拍板建議徵召立委劉建國再戰雲林縣長，張麗善3年前縣長連任一戰已與劉建國交手，大勝5萬多票順利連任，得知綠營選對會拍板劉捲土重來，張麗善說，「他（劉）這麼多年來對雲林的奉獻在哪裡，大家應該比我還清楚」。
張麗善在2022年縣長選舉中，曾以5萬多票的差距大勝獲民進黨徵召的劉建國，順利連任。對於對手再度出線，她表示，「大家對於劉建國委員應該都非常熟悉，他做了這麼多年，到底有什麼代表作，或是他對於雲林縣的奉獻在哪裡，我想大家應該都比我還要清楚。」言下之意，對劉建國的在地政績和問政成效持保留態度。
她強調，雲林縣近年已奠定相當的基礎，施政滿意度、觀光量明顯提升，正積極走向國際化。因此，未來的縣長應該更具前瞻性，有長遠的眼光擘畫雲林的未來，更要有實際的執行力與行動力。
她稱讚張嘉郡年輕、立院歷練足夠，親和力十足且勤快跑基層，爭取許多經費協助縣府，又具備雙語能力和國際觀，無論是在立法院的運作，或是在緊急應變中對鄉親的即時協助，都證明了張嘉郡是雲林縣未來接班的「不二人選」。
