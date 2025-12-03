黃國昌：宜蘭縣藍白合雙方都有善意 還不用提期限

快訊

中央社／ 台北3日電
民眾黨下午宣布徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠（右）參選宜蘭縣長，民眾黨主席黃國昌（左）表示，他代表台灣民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，「把琬惠嫁給宜蘭，成為真正的宜蘭人」，希望宜蘭注入了一股清流，也讓宜蘭人看到台灣民眾黨深耕宜蘭的決心，台灣民眾黨以陳琬惠為榮，全黨上下會做陳琬惠最堅強的。聯合報記者曾吉松／攝影
民眾黨今天通過徵召陳琬惠參選2026宜蘭縣長，外界關注藍白整合是否有最後期限。民眾黨主席黃國昌表示，兩邊都有善意與誠意，因此還不用提到最後期限，在進入到下個階段前，民眾黨不會有太多預設。

民眾黨選決會昨天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，今天送交中央委員會通過。黃國昌下午偕陳琬惠、中央委員、多位黨公職舉行記者會公布結果。

黃國昌表示，陳琬惠深耕宜蘭，無論有無公職身分，從來沒有離開過宜蘭，卸任立委至今下持續為民服務，因此民眾黨選決會及中央委員會一致同意並通過徵召陳琬惠參選，未來全黨都會是陳琬惠最堅強後盾。

陳琬惠表示，宜蘭鄉親不看黨派，只看候選人的表現，為參選宜蘭縣長，她提出3大主軸政策，包含發展低污染產業、大眾運輸導向發展轉型、照顧老幼，盼將宜蘭打造成國際級觀光縣，並讓老幼放心、年輕人願意定居的宜居城市。

媒體詢問，昨天公布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長後表示與國民黨溝通，是否有給國民黨最後期限，例如最晚明年3月確定。

黃國昌表示，昨天選決會開會後，他馬上請秘書長周榆修致電給國民黨副秘書長李哲華，讓國民黨了解民眾黨的決定，因為他知道徵召陳琬惠，就會迎來各式各樣外界見縫插針。

黃國昌說，他在與國民黨主席鄭麗文見面時就公開說過，民眾黨有最大誠意跟善意，會用最好機制、挑選最強競選團隊；接下來與國民黨的合作，會先從政策、理念、願景著手，在縣市首長具體協調，民眾黨會遵守承諾，並抱持最大誠意跟善意。

黃國昌表示，目前兩邊都有善意與誠意，因此還不用提到「最後期限」的問題，就像他今天遇到國民黨立委吳宗憲，也向吳宗憲表達「我們徵召陳琬惠了，你們動作要快一點」，而吳宗憲則對陳琬惠給予祝福。

媒體詢問，未來藍白決定人選後，是否民調落後一方擔任縣市副首長，或是贏的一方參選2026縣市長，另一方就參選2028年立委。

黃國昌回應，在進入到下個階段與國民黨正式坐下來討論前，民眾黨不會有太多預設，在與鄭麗文、國民黨內想競逐宜蘭縣長的人選正是交換意見之前，他不會把這事情說得太絕對。

媒體詢問，民眾黨未來推縣市長人選，是否都先透過徵召方式，再與國民黨談合作。黃國昌表示，民眾黨當然要透過徵召程序完成黨內作業，否則沒辦法往前邁進。

此外，民眾黨也透過新聞稿表示，選決會昨天通過2026年直轄市、縣市議員第三波提名選區公告，提名選區包含新北市新莊區、台中市西屯區、台中市太平區，將各提名1位議員參選人，自12月4日上午9時起公告登記，至12月10日下午6時截止，登記資格一併上網公告。

民眾黨徵召陳琬惠戰宜縣長 吳宗憲：「誰也不是誰小弟」尊重

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 吳思瑤：藍白合被黃國昌自我打臉

認判斷錯誤 林飛帆：黃國昌對政治文化巨大傷害堪比水門案

鏡週刊再爆狗仔基地人頭老闆現身 黃國昌嗆不入流：到法院講清楚

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

民進黨今舉行「2026年選舉對策委員會」，會中作成決議，建議中執會徵召立委劉建國參選雲林縣長，劉建國對此表示，戰士無選擇...

民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

隨著2026縣市長選舉腳步逼近，雲林縣長選戰的對決態勢已趨於明朗。民進黨今舉行「2026 年選舉對策委員會」，會中作成決...

綠嗆藍白宜蘭縣長提名權力分贓 陳琬惠：民進黨把所有人都當自己

針對民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨縣議會黨團批評，突然此時徵召，表面是提名，事實卻是藍白算計下的位置競逐與權力分贓...

影／綠選對會建議徵召劉建國捲土再戰雲林縣長 張麗善冷回這句話

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，她期許姪女、國民黨立委張嘉郡能順利接棒，民進黨選對會今天拍板建議徵召立委劉建國再戰雲林縣長，...

民進黨選對會拍板建議徵召再戰雲林 劉建國：戰士沒選擇戰場的權利

民進黨選對會今下午拍板建議徵召立委劉建國再戰2026雲林縣長選舉，劉建國表示，戰士無選擇戰場權利，既然黨選擇他，就是全力...

陳琬惠：藍白合作沒有誰讓誰 現階段各自努力「最後將共組最強團隊」

民眾黨今天通過首波縣市長提名，宜蘭縣黨部主委陳琬惠確定參選宜蘭縣長。針對藍白合作議題，陳琬惠受訪時表示，自己不喜歡用「讓...

