綠嗆藍白宜蘭縣長提名權力分贓 陳琬惠：民進黨把所有人都當自己

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨宣布徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨批評此舉是藍白權力分贓。陳琬惠表示，民進黨把所有人都當成自己，才會覺得別人都在分贓。記者曾吉松／攝影
針對民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨縣議會黨團批評，突然此時徵召，表面是提名，事實卻是藍白算計下的位置競逐與權力分贓，把宜蘭選民當成政治籌碼；陳琬惠對此回應，民進黨把所有人都當成自己，才會覺得別人分贓，她提出政策，民進黨卻回稱政治陰謀，到底誰把宜蘭當棋盤？

黨團總召陳文昌說，藍營人選擺不平，讓民眾黨看見「可乘之機」，因此在此時間點推出陳琬惠，「這不是參選，是等待被喬；不是為宜蘭，是為權力」，是為了替藍白合的棋盤放上一顆「可交易的政治棋子」；這場提名是官場現形記，不是因為公共政策需要這個人，而是因為藍白正在彼此盤算、試探與交換。

陳文昌指出，陳琬惠的角色不是準備服務宜蘭，而是準備被「搓湯圓」，縣民不可以是藍白權力分贓的籌碼，宜蘭的未來也不是兩黨桌下交易的結果，真正該被擺在「棋盤中心」的是縣民需求，不是政黨之間的權力利益。

對此，陳琬惠回應「民進黨把所有人都當成自己，才會覺得別人都在分贓」，她參選不是為了談判位置，而是因為宜蘭正在迎接財劃法修正、高鐵等交通建設的機會，而且有非常具體的政策要推動。

陳琬惠說，她提出願景「南港東移、交通暢通、長幼安心」，這些政策不分藍綠白，希望所有政黨都可以討論；但很諷刺的是，她提出了政策，民進黨卻回她政治陰謀論，讓人懷疑「到底誰把宜蘭當棋盤？」

宜蘭 陳琬惠 民進黨

