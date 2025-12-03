快訊

民進黨選對會拍板建議徵召再戰雲林 劉建國：戰士沒選擇戰場的權利

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨選對會今下午拍板建議徵召立委劉建國再戰2026雲林縣長選舉。圖／本報資料照
民進黨選對會今下午拍板建議徵召立委劉建國再戰2026雲林縣長選舉，劉建國表示，戰士無選擇戰場權利，既然黨選擇他，就是全力以赴，不會怯戰。

劉建國得知選對會決議後表示，戰士無選擇戰場的權利，既然黨選擇我，就是全力以赴，不會怯戰。

他表示，從政初衷就是要為雲林「爭一口氣」。回想2022年那場選舉的結果，他深深自責，也深深抱歉。辜負了支持他、期待改變的鄉親。

他強調，他沒有任何藉口，只有鼓起勇氣、累積更多能量，這一次，再次承擔起這份責任，會再次全力以赴，因為雲林不能再等，雲林需要改變。

劉建國說，根據經濟日報公布最新2025「幸福城市」調查，雲林縣排名最後一名。看到這個結果，雲林鄉親都非常難過，雲林人這麼努力、這麼勤奮，幸福指數不應該是吊車尾。所以，這次他再次承擔起改變的使命，盼打造新雲林、創造幸福城市，為雲林開一條新路。

民進黨選對會今下午拍板建議徵召立委劉建國（左）再戰2026雲林縣長選舉，圖右為賴清德總統。圖／本報資料照
雲林 劉建國 民進黨

