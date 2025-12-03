民進黨選對會拍板建議徵召再戰雲林 劉建國：戰士沒選擇戰場的權利

民進黨選對會今下午拍板建議徵召立委劉建國再戰2026雲林縣長選舉，劉建國表示，戰士無選擇戰場權利，既然黨選擇他，就是全力以赴，不會怯戰。

他表示，從政初衷就是要為雲林「爭一口氣」。回想2022年那場選舉的結果，他深深自責，也深深抱歉。辜負了支持他、期待改變的鄉親。

他強調，他沒有任何藉口，只有鼓起勇氣、累積更多能量，這一次，再次承擔起這份責任，會再次全力以赴，因為雲林不能再等，雲林需要改變。