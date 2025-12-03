7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句
民進黨今舉行「2026年選舉對策委員會」，會中作成決議，建議中執會徵召立委劉建國參選雲林縣長，劉建國對此表示，戰士無選擇戰場的權利，會全力以赴；前立委、中央畜產會董事長蘇治芬得知選對會決議連說2句「很好啊」，強調這是個重擔，很欣慰劉建國願意承擔，並提醒他要戰戰兢兢、如履薄冰。
蘇治芬得知選對會今拍板建議徵召劉建國時，連說了「很好啊、很好啊」，她表示，明年任何一縣市長選舉民進黨都是苦戰，尤其是雲林，很欣慰劉建國願意擔起重擔，希望他全力以赴。
她表示，劉建國多年來在立法院的歷練，政治成熟有目共睹，「張家上場」這七年，雲林走不出自己的活路，落後其他縣市，非常可惜，希望鄉親能把縣政交給劉委員。
她也提醒劉建國，面對這場選戰要戰戰兢兢、如履薄冰，提出更好的政策，讓雲林人知道不一樣的縣長，會有不一樣的雲林。
蘇治芬說，前縣長李進勇丟掉雲林江山，最令她痛心的是排擠黨內同志，因此日前才會在臉書上發抒心情，是希望民進黨的地方領導人不要重蹈覆轍，丟掉翻轉的機會。
