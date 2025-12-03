民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨立委張嘉郡表態爭取黨內提名挑戰下屆雲林縣長。圖／本報資料照
國民黨立委張嘉郡表態爭取黨內提名挑戰下屆雲林縣長。圖／本報資料照

隨著2026縣市長選舉腳步逼近，雲林縣長選戰的對決態勢已趨於明朗。民進黨今舉行「2026年選舉對策委員會」，會中作成決議，建議民進黨中執會徵召資深立委劉建國參選雲林縣長，對此，早已表態爭取國民黨提名、力拚接棒姑姑縣長張麗善的立委張嘉郡，今日下午受訪時以「平常心」看待對手的動態，盼選戰回歸政策與願景競爭，不要再見抹黑與潑髒水。

張嘉郡表示，她以平常心看待對手人選，若未來雙方確定參選，她衷心希望這會是一場陽光正向的選舉，雙方應專注於政策願景，「不要潑髒水、抹黑」，盼望這場選舉能真正為雲林帶來進步的動能。

至於國民黨何時會確定提名程序，張嘉郡則表示，她尊重黨中央的作業程序。隨著劉建國獲綠營選對會建議徵召，雲林縣長選舉藍綠對決態勢已定。

國民黨雲林縣議會黨團總召李明哲表示，劉建國代表民進黨出戰縣長大位「本就是意料中事」。他指出，劉建國在本屆曾參選縣長，且是縣內民進黨最高位階的公職人員，且他多年經營，無論山線、海線皆具一定知名度，再獲徵召並不令人意外。

至於張嘉郡爭取國民黨提名，李明哲則認為，她歷任立委期間積極爭取地方建設，服務足跡跨越山海線，表現受到地方肯定。社會普遍期待她能延續縣長張麗善的施政方向，延續執政成果。

雲林縣長張麗善（右一）任期屆滿將交棒，姪女、立委張嘉郡（左一）爭取提名參選，民進黨立委劉建國（左二）則被黨內建議中執會徵召參選雲林，圖為先前三人陪同賴清德總統（右二）視察雲林縣農損情形。圖／本報資料照
雲林縣長張麗善（右一）任期屆滿將交棒，姪女、立委張嘉郡（左一）爭取提名參選，民進黨立委劉建國（左二）則被黨內建議中執會徵召參選雲林，圖為先前三人陪同賴清德總統（右二）視察雲林縣農損情形。圖／本報資料照

雲林 劉建國 張嘉郡 張麗善

