民進黨選對會拍板劉建國再戰雲林縣長 張嘉郡得知說話了

隨著2026縣市長選舉腳步逼近，雲林縣長選戰的對決態勢已趨於明朗。民進黨今舉行「2026年選舉對策委員會」，會中作成決議，建議民進黨中執會徵召資深立委劉建國參選雲林縣長，對此，早已表態爭取國民黨提名、力拚接棒姑姑縣長張麗善的立委張嘉郡，今日下午受訪時以「平常心」看待對手的動態，盼選戰回歸政策與願景競爭，不要再見抹黑與潑髒水。

張嘉郡表示，她以平常心看待對手人選，若未來雙方確定參選，她衷心希望這會是一場陽光正向的選舉，雙方應專注於政策願景，「不要潑髒水、抹黑」，盼望這場選舉能真正為雲林帶來進步的動能。

至於國民黨何時會確定提名程序，張嘉郡則表示，她尊重黨中央的作業程序。隨著劉建國獲綠營選對會建議徵召，雲林縣長選舉藍綠對決態勢已定。

國民黨雲林縣議會黨團總召李明哲表示，劉建國代表民進黨出戰縣長大位「本就是意料中事」。他指出，劉建國在本屆曾參選縣長，且是縣內民進黨最高位階的公職人員，且他多年經營，無論山線、海線皆具一定知名度，再獲徵召並不令人意外。