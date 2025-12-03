陳琬惠：藍白合作沒有誰讓誰 現階段各自努力「最後將共組最強團隊」

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）宣布徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠（右）參選2026年宜蘭縣長。記者曾吉松／攝影
民眾黨今天通過首波縣市長提名，宜蘭縣黨部主委陳琬惠確定參選宜蘭縣長。針對藍白合作議題，陳琬惠受訪時表示，自己不喜歡用「讓」字形容，因為沒有誰讓誰的問題，現階段大家先各自努力，等到兩黨高層決定整合模式，「最後會組成最強團隊面對選舉」。

民眾黨下午舉行「用行動改變宜蘭」記者會，宣布徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長，陳琬惠在會中說明多項政見，提及有「黨內高人」提供寶貴意見。她在會後受訪時證實，該人為民眾黨前主席柯文哲，過去也有請教過很多人的意見，「民眾黨全部都可以一起投入」。

媒體詢問，選舉協調大多透過民調進行，倘若輸給對手是否願意禮讓。陳琬惠聽聞後表示，其實對於藍白合作，自己不喜歡用「讓」字，因為沒有誰讓誰的問題，國民黨有意參選者包括立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德，現階段大家都會先各自努力，協調方式則交給雙方高層討論。

不過，陳琬惠也說，協調方式不是只有民調，等到各方面都做完評估，就會推出一組最強人選，必須交由宜蘭鄉親決定，他們的心意才是最重要。

此外，基隆市正副市長謝國樑、邱佩琳為不同黨派，外界也關注宜蘭縣是否有機會採行「基隆模式」。民眾黨主席黃國昌表示，藍白兩黨主席先前舉行公開會面，「我其實當就說過，我們會用最好的方式推出最強團隊、帶給各縣市最佳的治理」，而在坐下來討論前不會有太多預設。

陳琬惠則說，她相信能夠作為宜蘭縣長的最佳人選，不過也跟吳宗憲、張勝德保持非常好的溝通，等到兩黨高層討論完整合機制，「我們三人有一個很重要的共識，就是不管透過什麼方式，最後都會組成最強團隊，共同面對2026年宜蘭縣長選舉。」

宜蘭 陳琬惠 民眾黨 藍白合 民調

徵召陳琬惠選宜蘭縣長挨批權力分贓 藍嗆帶風向：人民已不信任民進黨

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 綠營批權力分贓：不能拿縣民當籌碼

民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 藍黨部主委：不影響雙方談合作

民眾黨徵召陳琬惠戰宜縣長 吳宗憲：「誰也不是誰小弟」尊重

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

民進黨今舉行「2026年選舉對策委員會」，會中作成決議，建議中執會徵召立委劉建國參選雲林縣長，劉建國對此表示，戰士無選擇...

獨／被藍營點名2026嘉義縣選戰黑馬 吳容輝回應了

嘉義縣長翁章梁明年任期屆滿，2026嘉義縣長選舉，民進黨預計由立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利初選；在野陣營部分，國民黨組發...

民進黨選對會拍板 徵召劉建國再戰2026雲林縣長

民進黨今天舉行「2026年選舉對策委員會」，民進黨發言人吳崢指出，民進黨選對會作成決議，建議民進黨中執會在雲林縣徵召立委...

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 國民黨：藍白3參選人有整合共識

2026宜蘭縣長之爭，藍白整合備受關注。民眾黨今下午徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨組發會主委李哲華表示，各黨依機制...

綠嗆藍白宜蘭縣長提名權力分贓 陳琬惠：民進黨把所有人都當自己

針對民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨縣議會黨團批評，突然此時徵召，表面是提名，事實卻是藍白算計下的位置競逐與權力分贓...

民進黨選對會拍板建議徵召再戰雲林 劉建國：戰士沒選擇戰場的權利

民進黨選對會今下午拍板建議徵召立委劉建國再戰2026雲林縣長選舉，劉建國表示，戰士無選擇戰場權利，既然黨選擇他，就是全力...

