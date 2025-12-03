陳琬惠：藍白合作沒有誰讓誰 現階段各自努力「最後將共組最強團隊」

民眾黨今天通過首波縣市長提名，宜蘭縣黨部主委陳琬惠確定參選宜蘭縣長。針對藍白合作議題，陳琬惠受訪時表示，自己不喜歡用「讓」字形容，因為沒有誰讓誰的問題，現階段大家先各自努力，等到兩黨高層決定整合模式，「最後會組成最強團隊面對選舉」。

民眾黨下午舉行「用行動改變宜蘭」記者會，宣布徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長，陳琬惠在會中說明多項政見，提及有「黨內高人」提供寶貴意見。她在會後受訪時證實，該人為民眾黨前主席柯文哲，過去也有請教過很多人的意見，「民眾黨全部都可以一起投入」。

媒體詢問，選舉協調大多透過民調進行，倘若輸給對手是否願意禮讓。陳琬惠聽聞後表示，其實對於藍白合作，自己不喜歡用「讓」字，因為沒有誰讓誰的問題，國民黨有意參選者包括立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德，現階段大家都會先各自努力，協調方式則交給雙方高層討論。

不過，陳琬惠也說，協調方式不是只有民調，等到各方面都做完評估，就會推出一組最強人選，必須交由宜蘭鄉親決定，他們的心意才是最重要。

此外，基隆市正副市長謝國樑、邱佩琳為不同黨派，外界也關注宜蘭縣是否有機會採行「基隆模式」。民眾黨主席黃國昌表示，藍白兩黨主席先前舉行公開會面，「我其實當就說過，我們會用最好的方式推出最強團隊、帶給各縣市最佳的治理」，而在坐下來討論前不會有太多預設。

陳琬惠則說，她相信能夠作為宜蘭縣長的最佳人選，不過也跟吳宗憲、張勝德保持非常好的溝通，等到兩黨高層討論完整合機制，「我們三人有一個很重要的共識，就是不管透過什麼方式，最後都會組成最強團隊，共同面對2026年宜蘭縣長選舉。」