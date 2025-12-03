民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 黃國昌：藍白協調會遵守承諾

民眾黨今天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨秘書長周榆修有致電國民黨副主席李哲華，未來也會秉持最大誠意跟善意挑選最強競選團隊，雙方合作還是以政策理念跟願景為優先，「縣市首長具體協調，我們也會遵守承諾。」

民眾黨下午舉行「用行動改變宜蘭」記者會，宣布徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。黃國昌致詞時表示，陳琬惠加入民眾黨的第一份工作，就是擔任民眾黨立法院黨團主任，分別在2022年、2024年參選宜蘭縣長與立委，過去在立法院的表現也是有目共睹，「最讓我佩服的是選舉結束以後，陳琬惠從來沒有離開宜蘭。」

黃國昌說明，民眾黨選決會成員昨天一致同意，全體中央委員今天也一致通過，正式徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長，民眾黨不但以陳琬惠為榮，全黨上下也會作為最堅強的後盾，如同民眾黨前主席柯文哲所說，政治的核心在於執行力，「我們一起跟陳琬惠用行動改變宜蘭。」

陳琬惠表示，感謝民眾黨全體黨員跟鄉親的支持，自己成為首位被徵召的縣市首長參選人，去年卸任立委以來持續在地方服務，現在則是準備應徵宜蘭縣長的職務，「因此我接下來的擘劃，不是未來4年的宜蘭，而是未來30年的宜蘭」，未來將會用行動分享宜蘭的美麗之處。

陳琬惠說，自己研究歷任宜蘭縣長的政見，同時也親自到地方拜會請益，她得到宜蘭鄉親對縣長的三大期待，分別是行動力、親和力與創新力，宜蘭需要一位願意為大家衝、負責肯做事的縣長，「把宜蘭放在心上，把行動放在最前面的縣長，我陳琬惠準備好了。」

黃國昌受訪時表示，民眾黨選決會昨天開會過後，民眾黨秘書長周榆修就有先行致電國民黨副秘書長李哲華，對方也有善意詢問下一階段如何進行，如同藍白兩黨主席先前舉行會面的說法，「民眾黨有最大的誠意跟善意，我們會用最好的機制挑選出最強競選團隊。」

黃國昌說明，針對民眾黨與國民黨的合作，還是會以政策、理念跟願景為優先，至於在縣市首長的具體協調，民眾黨當然也會遵守承諾，「我們有最大的誠意跟善意，有些細節還不方便片面宣布，但是該進行的工作，現在持續進行當中，這是現在式不是未來式。」

媒體詢問，針對藍白合共提人選縣市，是否確定採取先徵召再談合作。黃國昌聽聞後說，民眾黨是一個有制度的政黨，今年夏天就有通過提名條例，縣市首長就是透過徵召程序，同時也看向站在身旁的民眾黨立委張啓楷，「相信不久很快後就會有好消息，再跟大家做宣布。」