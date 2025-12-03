獨／被藍營點名2026嘉義縣選戰黑馬 吳容輝回應了

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會代理主委吳容輝被在野陣營點名2026嘉義縣長選戰。圖／聯合報資料照片
嘉義縣長翁章梁明年任期屆滿，2026嘉義縣長選舉，民進黨預計由立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利初選；在野陣營部分，國民黨組發會主委李哲華今說，有在接觸中選會代理主委吳容輝。吳容輝今表示，不會去考慮那些，他現在的工作要做是「談別人的選舉」。

吳容輝接受聯合報採訪，被問及遭點名是黑馬一事，驚呼地說「沒有啦！那是他們在講啦」，沒什麼接不接觸，因為大家都地方好朋友，且選舉這種東西往往就是朋友會變仇人，以前常見到別人說要去選，馬上就一堆敵人出現。

吳容輝強調，他現在身為中選會代理主委，不會去考慮那些，更何況現在的工作要做的事是「談別人的選舉」，且中選會委員到現在也還沒審查，再不審查的話就會影響到明年選舉，朝野真的要坐下來好好談，否則明年大家都不用選舉了。

「我們現在不適合去談選舉。」吳容輝說，現在他身為代理主委，雖然是打臨時工，但總是要把工作做好，不要做這件事情，又想其他事情。

嘉義 中選會 代理主委 國民黨 翁章梁

