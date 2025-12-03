民進黨選對會拍板 徵召劉建國再戰2026雲林縣長

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統（右）、民進黨立委劉建國（左）。記者陳雅玲／攝影
民進黨今天舉行「2026年選舉對策委員會」，民進黨發言人吳崢指出，民進黨選對會作成決議，建議民進黨中執會在雲林縣徵召立委劉建國參選2026年雲林縣長；另據了解，彰化縣長「類初選」將採對比式民調，將以國民黨立委謝衣鳯作為假想敵。

目前有意角逐彰化縣長的包括正國會立委黃秀芳、新潮流立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，中央選對會訂本月15日到18日擇一日做電話民調，預計12月底確認出戰人選，各參選人從網路、看板到布條，激烈程度不輸給一般選舉。

對於彰化縣「類初選」，吳崢說，根據民進黨選對會的縣市首長提名條例，這次舉辦初選的縣市包括嘉義縣、台南市及高雄市，彰化縣由選對會建議民進黨中執會徵召人選，相關時程持續進行。

至於採對比民調還是互比民調，吳崢指出，提名條例授權選對會進行相關民調，作為內部參考，再由選對會綜合評比各方面因素，決議最終徵召人選；據了解，「類初選」民調傾向採「對比式」，以國民黨立委謝衣鳯為假想敵。

對於是否能翻轉彰化藍綠版圖，吳崢說，民進黨秘書長徐國勇曾說，民進黨要超越上次地方大選成績，這是中央黨部作戰前提。他說，民進黨在彰化縣人才濟濟，立委和地方公職都表態爭取提名，全力衝刺拿出最好表現，相信選對會和中執會將挑選戰力最強者，幫助民進黨在彰化縣再有突破。

根據規劃，民進黨下次選對會時間預計落在12月24日上午，當日下午民進黨將舉行中執會通過提名人選。

另據轉述，徐國勇於選對會中針對嘉義縣、台南市、高雄市電視政見初選協調會提到，當初各候選人代表都有同意不透露協調會內容，卻有人說出細節。他嚴正表示，希望候選人遵守相關規定。

