民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 國民黨：藍白3參選人有整合共識

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨組發會主委李哲華。記者鄭媁／攝影
2026宜蘭縣長之爭，藍白整合備受關注。民眾黨今下午徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨組發會主委李哲華表示，各黨依機制進行很正常，藍白兩黨保持密切溝通，離選舉還有很長一段時間，與其把菜強推出來，不如先準備素材，好好上一盤好菜比較重要。

此外，嘉義縣長人選方面，除了當初點名再戰的立委王育敏，媒體報導，藍營高層口袋名單還不只一人，傳出中選會代理主委吳容輝是大黑馬。

李哲華表示，嘉義縣對國民黨是非常艱困的選區，上一屆王育敏委員披掛上陣也有一定的群眾基礎，為了增加更大的勝選機會，國民黨也保持開放的態度，除了自己有候選人，他們也希望在嘉義縣形成在野合作的氣氛，如有非國民黨籍的優秀人才，國民黨也可以海納百川來支持。

李哲華說，目前都是僅止於大家互相接觸當中，最重要的目標就是希望讓嘉義縣不是長期的民進黨執政。

李哲華表示，民眾黨秘書長周榆修有來電表達，今天要進行宜蘭縣的徵召作業；由於國民黨在宜蘭縣也有兩位優秀同志表達要參選，因此要先進行內部的協調工作，整合出最強的候選人，到時候再來跟民眾黨如何共推最有勝選機會的候選人。

李哲華說，宜蘭目前藍白合的氣氛非常和諧，3位參選人在地方參與活動都保持非常和諧，也都有共識，不管誰代表藍白合出線，大家都會共同支持，這是很好的基礎，所以不用去擔心時程的問題，提名與徵召的過程順利和諧是最重要的。

有意挑戰宜蘭縣長的文傳會主委吳宗憲表示，藍白兩黨長期在國會有非常多成功合作的例子，大家並肩作戰快兩年的時間，這段時間他們彼此尊重、珍惜，也互相幫助，將來國民黨推出候選人之後，會有怎麼樣的合作方式，就由黨主席他們去協調。

國民黨 藍白合 宜蘭 李哲華 民眾黨

