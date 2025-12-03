徵召陳琬惠選宜蘭縣長挨批權力分贓 藍嗆帶風向：人民已不信任民進黨

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨縣議會黨團今天批評，這是藍白權力分贓下的職務競逐。對此，國民黨縣議會黨團反批，民進黨為何急著評論別人的提名事？與其刻意帶風向，更應該擔心自己，「為何人民不信任民進黨」。

民眾黨下午召開記者會公布徵召前立委陳琬惠參選縣長，民進黨議會黨團總召陳文昌中午回應指稱國民黨吳宗憲、張勝德兩人的競爭擺不平、由於藍營內部權力鬥爭，讓民眾黨看見「可乘之機」，在此時間點推陳琬惠，根本不是基於地方需求，而是為了替藍白合的棋盤放上一顆「可交易的政治棋子」，這種把宜蘭選民當成政治籌碼的行徑，讓人無法接受。

國民黨縣議會黨團下午回嗆，民進黨為何急著評論別人的提名事？與關心別人在做什麼，更該擔心民進黨為何不被人民信任！真正的政治信心來自民意，而不是靠情緒化批評來堆砌。民進黨用力指控、貼標籤，但選民最清楚：選舉不是民進黨說誰好、誰不好，選舉是人民選擇最能為宜蘭做事的人。

國民黨議會黨團強調，宜蘭縣民理性、成熟、有判斷力，要的是實實在在的服務、清楚的方向、做事的人，而不是民進黨反覆上演的攻防劇本。

藍營議員說，民進黨若真的尊重民主，就請放心把選擇還給人民；若對自己的候選人沒有信心，就該檢討，而不是急著攻擊別人，宜蘭的未來由宜蘭人決定。