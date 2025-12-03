三軸串成跨科技發展走廊 陳亭妃：建構台南成台灣科技新都心

民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃今天說明「科技三軸」產業藍圖，強調未來的台南不是只有南科，而是要從北到南形成農業生技、高科技半導體與綠能科技、AI科技的完整「科技走廊」，把台南推向下一個十年的國家科技核心。

陳亭妃指出，她的政見架構為「1、2、3、4、5、6、7」，其中「1」就是一個大台南，「2」象徵發展溪北與溪南特色，「3」就是她極力推動的「科技三軸」；後壁的花卉產業園區代表市農業生物科技、南科園區的高科技半導體、沙崙的綠能科技與AI科技。她強調，三軸本身都是亮點，但真正決定城市能不能跳躍成長的，是如何把亮點串成一條具有國家戰略高度的科技動脈。

陳亭妃表示，第一軸是後壁花卉產業園區的農業生技升級，該園區過去由市府管理，但受限於地方量能，她在110年積極爭取由中央農委會（現農業部）接管，並在今年九月成功推動園區升格為農業部「四級單位」，明年即可正式編列獨立預算，再加上公建預算。「這代表台南的農業生技可以完整地從地方工程走向中央級國家建設。」

她說，第二軸是南科園區所代表的高科技產業。這8年來南科已經從一期拓展到二期、三期，甚至南科四期也要落腳在沙崙。「台積電是護國神山，南科則是台灣產業的未來。」

第三軸則是沙崙綠能科學城。她表示，綠能產業已從傳統太陽能、風電，進化到儲能、智慧電網、淨零科技等完整鏈結，AI運算中心、南科四期也要落腳沙崙，再加上以AI科技為核心的大南方新矽谷產業旗艦計畫，沙崙已經逐漸成形為前瞻科技聚落，將成為南台灣最具潛力的創新基地。

陳亭妃表示，科技三軸的關鍵不在於「三個園區」，而是「三個關鍵園區是否能互相拉動、擴大外溢效果」。她強調，台積電不能獨自強勝，而是如何利用護國神山帶動周邊的工業區同步升級，如此一來，就可以同步檢討都市計劃來加強住宅、醫療、交通的發展，整個城市的樣貌就會完全不同。

陳亭妃強調，科技三軸不是一句口號，也不是短期政策，而是要從「點」變「線」，再到推動城市發展的「面」。「科技需要方向，需要判斷，更需要有人帶著做。我為台南抓的這個方向，就是讓我們的下一個十年不只是跟上世界，而是要讓世界看到台南的量能。」

陳亭妃表示，未來若有機會帶領台南市政，她將以交通改善、結合中央的支持與產業政策完整串聯，打造全國唯一的「跨科技產業發展的城市」。她強調：「台南不能只強現在，要一路強。科技三軸，就是把台南下一個重點發展的路鋪好了。」