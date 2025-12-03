民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 綠營批權力分贓：不能拿縣民當籌碼

針對民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌今表示，民眾黨突然在此時徵召，表面是提名，事實上卻是藍白權力算計下的「位置競逐戰」，這不是理念，是權力分贓，「把宜蘭選民當成政治籌碼的行徑，我們不能接受」。

陳文昌指出，過去幾周國民黨在地方明顯「中央、地方不同調」，吳宗憲、張勝德兩人之間的競爭早已白熱，藍營擺不平、自亂陣腳。但藍營內部的權力鬥爭，卻讓民眾黨看見了「可乘之機」，因此在此時間點推陳琬惠，根本不是基於地方需求，而是為了替藍白合的棋盤放上一顆「可交易的政治棋子」。

陳文昌強強，「這不是參選，是等待被喬；不是為宜蘭，是為權力」，這場提名是現代政治的官場現形記：不是因為公共政策需要這個人，而是因為藍白正在彼此盤算、試探、交換。

他說，陳琬惠的角色不是準備服務宜蘭，而是準備被「搓湯圓」。