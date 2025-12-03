民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長 藍黨部主委：不影響雙方談合作

民眾黨決定徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，成為白營首位徵召參選的縣市長人選。對此，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示「尊重」，他說，民眾黨徵召陳琬惠參選與後續談「藍白合」，兩者並不衝突，國民黨會展現最大誠意，與民眾黨及陳琬惠溝通，最後藍白共推一位最強的候選人參戰。

陳琬惠2020列入民眾黨不分區立委排名，2022年選過宜蘭縣長，當時只拿到1萬6千多票，得票率7%；2024年參選立委時，挾著總統候選人柯文哲光環，得票衝上5萬3千多票，得票率21%，選後柯文哲鼓勵她再戰宜蘭縣長，這兩年來她也跑基層，關心大小事務。

民眾黨選決會昨天開會，通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，成為民眾黨第一位宣布徵召參選的縣市長人選，今下午召開參選記者會。外界關切，民眾黨此舉是否影響「藍白合」？