傳陳亭妃政見會拒提問 林俊憲：讓市民看清真材實料或空心草包

民進黨台南市長選初選白熱化，媒體報導，民進黨日前針對初選電視政見發表會進行協調，台南市長參選人、立委陳亭妃拒絕提問環節，立委林俊憲則堅持納入。林俊憲今天說，政見發表不是去念稿，候選人到底是真材實料或空心草包，試一下就知道，才能讓選民綜合衡量。

由於台南市是賴清德總統本命區，林俊憲提到，總統希望台南提出最強候選人，而非靠國民黨介入民進黨初選，營造初選會贏卻會輸掉大選，總統也希望提出有操守、對黨忠誠者，而非像陳亭妃、郭信良兩次議長選舉跑票叛黨傷害地方，只有他代表民進黨參選，才能團結絕大多數綠營力量，贏得大選。

林俊憲指出，競選市長當然要提出施政藍圖，他負責任地每周逐一提出，對手陳亭妃卻總是說回8年前，但8年前的台南與現在大不同，陳所謂的政策白皮書在網路上也找不到，他也想看一看，但根本找不到，「是剩一個空有名詞嗎」？

林俊憲舉例，陳亭妃提到蘭花園區，若8年前有在關心，至今為何一事無成，直到他和賴總統討論、請託支持幾十億預算，再由農業部執行；其次是提高台南市蘭花園區位階 ，不再附屬屏東，他認為提升位階和爭取預算才最重要，陳亭妃以此比較，好像有點自曝其短。

此外，談及政見發表，林俊憲指出，政策發表當然要有提問，而非照稿念，「候選人到底是真材實料，還是空心草包，試一下就知道」，也趁這個機會讓選民比較，檢視候選人是否準備好當市長，為台南服務，因此他才提出要有提問。

他說，他也主張可以多辦幾場，發表更完整的市政藍圖，可惜對手反對，只敢要一場，不敢要提問，且提問還是抽籤的。