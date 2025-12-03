誰接棒盧秀燕？藍營台中市長陷內戰 徵召、初選地方各有聲音

國民黨立委楊瓊瓔率先宣布要參選台中市長，藍營多位議員日前表態要求黨中央徵召立法院副院長江啟臣，擔心初選造成黨內分裂；支持楊瓊瓔的議員則認為「徵召不夠公開透明」，要求初選，若輸了就全力支持黨中央提名人選。

楊瓊瓔宣布參選中市長，繼市議員陳文政率先表態支持江啟臣，市議員賴順仁及林霈涵也表態支持江啟臣，並強調要「徵召」不初選，避免黨內分裂。

市議員賴順仁說，不能在尚未推出最強候選人之前，就自亂陣腳，讓對手可以見縫插針。未來若舉辦黨內初選，除有發生內部矛盾而分裂的風險，讓裂痕無法彌補外，更讓對手有機會操弄民調，致使最強候選人無法勝出而自吞苦果，將執政權拱手讓人，有百害而無一利，希望黨中央儘速協調，選擇適最佳機徵召最強人選，勿讓對手有機可趁，伺機破壞。

市議員林霈涵也強調，台中市長提名應「徵召不初選」，江啟臣副院長長期深耕，民調領先穩定，是目前台中最具實力、也最受民意期待的人選。

前市議員吳顯森今天則在LINE群組公開呼籲大家支持楊瓊瓔，要求初選，若輸了就全力支持黨中央提名人選。

市議員吳呈賢表示，如果這個階段徵召，部分黨員認為不夠公開透明，黨的機制就是要初選，這也是民主制度，誰勝選就代表黨出來參選，初選後會遵循運動家精神，全力支持黨中央提名人選，盡速整合團結。