民眾黨徵召陳琬惠戰宜縣長 吳宗憲：尊重 誰也不是誰小弟

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
明年九合一大選，藍白合成話題。民眾黨今下午將正式徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。國民黨立委吳宗憲也被認為是參選宜蘭縣長的熱門人選，他今日受訪表示，提出人選是好是，都有自由主體性，「他們提出人選，我們也尊重」。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前公開高峰會，確立明年選舉藍白合基調。但民眾黨昨日宣布將徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，今下午是正式徵召。民眾黨似乎仍走自己的路。

民眾黨表示，陳琬惠長期深耕宜蘭、問政成績卓越，表現備受鄉親肯定，是民眾黨在宜蘭的最強戰將，此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，在中央委員及黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。未來將延續與國民黨鄭麗文的會談共識，秉持最大誠意與善意，最終將共同推出最強候選人，團結在野力量。

吳宗憲今表示，國民黨、民眾黨獨立，誰也不是誰的小弟，並肩作戰但也有不同提案，不同的部分就祝福就好。民眾黨在宜蘭提出人選是好事，兩黨都有自由主體性，提出人選後還是會好好合作，這沒有問題，「他們提出人選，我們也尊重」。

