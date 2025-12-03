聽新聞
民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 吳思瑤：藍白合被黃國昌自我打臉
民眾黨選決會通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，鄭黃會的山盟海誓沒過幾天就被推翻，民眾黨主席黃國昌對國民黨主席鄭麗文拍胸脯的藍白合被自我打臉，她稱陳琬惠只是第一槍，持續觀察藍白合是密不通風或各懷鬼胎。
藍綠白布局2026年地方大選，民進黨已推派「素人」林國漳出戰，國民黨可能人選包括宜蘭縣議會議長張勝德、國民黨立委吳宗憲，民眾黨則屬意前民眾黨立委陳琬惠；藍白三人競逐局面，引發各界關注，國民黨表示，會積極整合、保持善意溝通，民眾黨也稱會共同推出最強候選人。
對此，吳思瑤指出，她早說過，藍白黨主席鄭麗文、黃國昌會面，不過是彼此拉抬、互相取暖，當天講的義正詞嚴、山盟海誓，過沒幾天藍白合共識就被推翻；民眾黨似乎已宣布徵召陳琬惠參選，黃國昌對鄭麗文拍胸脯的藍白合共識，不就被自我打臉了嗎？
吳思瑤表示，未來每個政黨都有黨內民主程序，除非民眾黨、國民黨為了黨主席個人意志，凌駕黨內民主，未來不管是縣市首長要推派誰，或是縣市議員藍白合間的競合關係，陳琬惠只是第一槍、第一位。
她說，到底藍白合是密不通風，還是各懷鬼胎，民進黨無權置喙，就是做好自己、為各選區做最好準備，無論人選或政策，民進黨都會提出最好、最適任的人選，爭取國人支持，至於藍白合，大家就持續觀察吧。
