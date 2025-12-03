快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 吳思瑤：藍白合被黃國昌自我打臉

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。記者林澔一／攝影
民進黨立委吳思瑤。記者林澔一／攝影

民眾黨選決會通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，鄭黃會的山盟海誓沒過幾天就被推翻，民眾黨主席黃國昌對國民黨主席鄭麗文拍胸脯的藍白合被自我打臉，她稱陳琬惠只是第一槍，持續觀察藍白合是密不通風或各懷鬼胎。

藍綠白布局2026年地方大選，民進黨已推派「素人」林國漳出戰，國民黨可能人選包括宜蘭縣議會議長張勝德、國民黨立委吳宗憲，民眾黨則屬意前民眾黨立委陳琬惠；藍白三人競逐局面，引發各界關注，國民黨表示，會積極整合、保持善意溝通，民眾黨也稱會共同推出最強候選人。

對此，吳思瑤指出，她早說過，藍白黨主席鄭麗文、黃國昌會面，不過是彼此拉抬、互相取暖，當天講的義正詞嚴、山盟海誓，過沒幾天藍白合共識就被推翻；民眾黨似乎已宣布徵召陳琬惠參選，黃國昌對鄭麗文拍胸脯的藍白合共識，不就被自我打臉了嗎？

吳思瑤表示，未來每個政黨都有黨內民主程序，除非民眾黨、國民黨為了黨主席個人意志，凌駕黨內民主，未來不管是縣市首長要推派誰，或是縣市議員藍白合間的競合關係，陳琬惠只是第一槍、第一位。

她說，到底藍白合是密不通風，還是各懷鬼胎，民進黨無權置喙，就是做好自己、為各選區做最好準備，無論人選或政策，民進黨都會提出最好、最適任的人選，爭取國人支持，至於藍白合，大家就持續觀察吧。

陳琬惠 藍白合 民眾黨 吳思瑤

延伸閱讀

藍推助理費除罪化 吳思瑤：政治干預司法 為個案量身定做

認判斷錯誤 林飛帆：黃國昌對政治文化巨大傷害堪比水門案

國民黨智庫董事長交接 朱立倫交棒鄭麗文

鏡週刊再爆狗仔基地人頭老闆現身 黃國昌嗆不入流：到法院講清楚

相關新聞

綠營「妃憲大戰」 陳水扁：期待台南誕生第一位女市長

民進黨台南市長初選立委陳亭妃與林俊憲上演肉搏戰，前總統陳水扁今天在臉書表示，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的...

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭 吳思瑤：藍白合被黃國昌自我打臉

民眾黨選決會通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，鄭黃會的山盟海誓沒過...

民眾黨徵召陳琬惠戰宜縣長 吳宗憲：尊重 誰也不是誰小弟

明年九合一大選，藍白合成話題。民眾黨今下午將正式徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。國民黨立委吳宗憲也被認為是...

民眾黨今徵召陳琬惠選宜蘭

民眾黨選決會昨天開會，通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，今天將提請中央委員會通過，民眾黨秘書長周榆修也先行致電國...

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 保留藍白合空間…共推最強候選團隊

民眾黨選決會今天開會，通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，明天將提請中央委員會通過，民眾黨秘書長周榆修也先行致電國...

已致電藍營！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 不排除共推人選

民眾黨選決會今天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，明天將送交中央委員會通過。民眾黨指出，黨秘書長周榆修已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。