綠營「妃憲大戰」 陳水扁：期待台南誕生第一位女市長

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統陳水扁今天在臉書表示，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書
前總統陳水扁今天在臉書表示，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。圖／取自陳水扁新勇哥物語臉書

民進黨台南市長初選立委陳亭妃與林俊憲上演肉搏戰，前總統陳水扁今天在臉書表示，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。

陳水扁在臉書表示，2025年12月7日「有夢上水」第258集專訪「妃妃姐姐」分享她如何在2008年險勝三連霸立委王昱婷943票，阻斷國民黨第一位女市長人選夢碎；接著「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，再戰2026能否完勝？台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴總統本命區，進而連任總統。

陳水扁表示，市長競選歌曲「風吹風吹台南起妃」，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。同時分享與台南市民的約定書-市政白皮書，含蓋五大觀光軸、科技三軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。孩子是城市的未來，教育是國家的根基，透過「教育十現美景」，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能安心工作。照顧長者，65歲免繳健保費。台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？

陳水扁 陳亭妃

相關新聞

綠營「妃憲大戰」 陳水扁：期待台南誕生第一位女市長

民進黨台南市長初選立委陳亭妃與林俊憲上演肉搏戰，前總統陳水扁今天在臉書表示，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的...

