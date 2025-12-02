民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 保留藍白合空間…共推最強候選團隊

民眾黨選決會今天開會，通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，明天將提請中央委員會通過，民眾黨秘書長周榆修也先行致電國民黨副秘書長李哲華，藉此展現雙方合作誠意，未來待國民黨決定人選，將會用最好的機制挑選最強候選團隊。

民眾黨晚間在媒體群組發布採訪通知，明天下午2時30分將在兆基文教大樓舉行記者會，正式公布徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。

民眾黨表示，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情案，以行動替鄉親解決問題，她是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表，本次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將會在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

民眾黨也說，藍白兩黨主席先前舉行會談，雙方已經建立良好合作共識，未來等到國民黨決定人選，必定會秉持最大的誠意與善意，希望用最好的機制挑選最強候選團隊，民眾黨也將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭。