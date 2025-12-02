快訊

全聯鯛魚排藥檢超標急下架 第三方單位檢驗結果大逆轉

陸配被註銷台灣戶籍…錢麗今晚辦理離職 華碩官方回應了

國防預算遭封殺…賴總統：在野黨準備走另一條路 未來恐成愛國者治台

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 保留藍白合空間…共推最強候選團隊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠。圖／聯合報系資料照片
民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠。圖／聯合報系資料照片

民眾黨選決會今天開會，通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，明天將提請中央委員會通過，民眾黨秘書長周榆修也先行致電國民黨副秘書長李哲華，藉此展現雙方合作誠意，未來待國民黨決定人選，將會用最好的機制挑選最強候選團隊。

民眾黨晚間在媒體群組發布採訪通知，明天下午2時30分將在兆基文教大樓舉行記者會，正式公布徵召陳琬惠參選2026年宜蘭縣長。

民眾黨表示，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情案，以行動替鄉親解決問題，她是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表，本次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將會在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

民眾黨也說，藍白兩黨主席先前舉行會談，雙方已經建立良好合作共識，未來等到國民黨決定人選，必定會秉持最大的誠意與善意，希望用最好的機制挑選最強候選團隊，民眾黨也將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭。

民眾黨 宜蘭 陳琬惠 國民黨 周榆修 李哲華

延伸閱讀

遭指子弟兵空降參選釀李有宜退黨 黃國昌：初選無特權 祝早日完成論文

否認班師回朝！柯文哲啟動「土城十講」 合體黃國昌：2個太陽比沒有太陽好

北市藍白如何合？ 戴錫欽：尊重白的議員提名策略 但藍要單獨過半

台北市長藍白合有譜？ 黃國昌喊出：議員4+2全壘打

相關新聞

新竹縣長選戰開打！藍營陳見賢打美女牌 網紅驚呼：發言人神似王淨

2026新竹縣長選戰開打，副縣長、國民黨竹縣黨部主委陳見賢競選團隊布局逐漸成形，其中33歲電視台前主播田芮熙將於12月1...

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 保留藍白合空間…共推最強候選團隊

民眾黨選決會今天開會，通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，明天將提請中央委員會通過，民眾黨秘書長周榆修也先行致電國...

已致電藍營！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 不排除共推人選

民眾黨選決會今天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，明天將送交中央委員會通過。民眾黨指出，黨秘書長周榆修已...

2026高雄選戰激烈！醫師分析勝負關鍵 建議柯志恩向「他」學習

TVBS最新民調顯示，2026高雄市長選舉，國民黨柯志恩對上民進黨最可能候選人賴瑞隆，僅落後約5%，勝負關鍵落在中立及青...

爭取提名參選台南市長 陳以信提「市府公辦時間銀行」長照政見

表態爭取國民黨提名的台南市長參選人陳以信今公布第27項政見，主張由市府成立「台南長照時間銀行」，系統化推動退休人士投入長...

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人備戰2026 二立委有望接任

民進黨布局2026地方大選，繼民進黨組織部主任張志豪宣布從「賴清德幹訓班」結業，轉戰新北中和議員後，今天再傳身兼民進黨發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。