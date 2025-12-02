快訊

膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

美智庫推演 日本捲入「台灣有事」最壞情況4662死傷+海上封鎖

這次是真的！辛龍正式宣告復出 演出、尾牙開跑「我們現場見」

聽新聞
0:00 / 0:00

已致電藍營！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 不排除共推人選

中央社／ 台北2日電
民眾黨選決會今天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，明天將送交中央委員會通過。圖／聯合報系資料照片
民眾黨選決會今天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，明天將送交中央委員會通過。圖／聯合報系資料照片

民眾黨選決會今天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，明天將送交中央委員會通過。民眾黨指出，黨秘書長周榆修已向國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明決議，展現合作的誠意。

此外，民眾黨傍晚也發出採訪通知，表示明天下午將於兆基文教大樓正式公布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長。

民眾黨晚間透過臉書指出，今天召開選舉決策委員會正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，並將於明天提請中央委員會同意。

民眾黨指出，黨秘書長周榆修也於選決會後向國民黨副秘書長李哲華致電說明決議，展現合作的誠意。

民眾黨表示，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的行動派；這次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

民眾黨指出，日前黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會談中，雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

民眾黨表示，將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭。

民眾黨 宜蘭 陳琬惠 國民黨 周榆修 李哲華 黃國昌 鄭麗文

延伸閱讀

遭指子弟兵空降參選釀李有宜退黨 黃國昌：初選無特權 祝早日完成論文

否認班師回朝！柯文哲啟動「土城十講」 合體黃國昌：2個太陽比沒有太陽好

徐國勇指鄭黃會談無助國家團結 民眾黨：遺憾 膝反射聞過則怒

場勘「鄭黃會」場地…被問藍白合明年3月整合？李乾龍、周榆修這樣說

相關新聞

新竹縣長選戰開打！藍營陳見賢打美女牌 網紅驚呼：發言人神似王淨

2026新竹縣長選戰開打，副縣長、國民黨竹縣黨部主委陳見賢競選團隊布局逐漸成形，其中33歲電視台前主播田芮熙將於12月1...

已致電藍營！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 不排除共推人選

民眾黨選決會今天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，明天將送交中央委員會通過。民眾黨指出，黨秘書長周榆修已...

2026高雄選戰激烈！醫師分析勝負關鍵 建議柯志恩向「他」學習

TVBS最新民調顯示，2026高雄市長選舉，國民黨柯志恩對上民進黨最可能候選人賴瑞隆，僅落後約5%，勝負關鍵落在中立及青...

爭取提名參選台南市長 陳以信提「市府公辦時間銀行」長照政見

表態爭取國民黨提名的台南市長參選人陳以信今公布第27項政見，主張由市府成立「台南長照時間銀行」，系統化推動退休人士投入長...

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人備戰2026 二立委有望接任

民進黨布局2026地方大選，繼民進黨組織部主任張志豪宣布從「賴清德幹訓班」結業，轉戰新北中和議員後，今天再傳身兼民進黨發...

英蘇聯手論聲量…陳冠安：綠這3市長提名 大賴先輸一半

爭取黨提名2026高雄市長選舉的立委邱議瑩，日前辦首場大型造勢，邀立委林楚茵、黃捷站台，行政院前院長蘇貞昌更以壓軸力挺。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。