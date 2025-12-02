已致電藍營！民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長 不排除共推人選

民眾黨選決會今天通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，明天將送交中央委員會通過。民眾黨指出，黨秘書長周榆修已向國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明決議，展現合作的誠意。

此外，民眾黨傍晚也發出採訪通知，表示明天下午將於兆基文教大樓正式公布徵召陳琬惠參選宜蘭縣長。

民眾黨晚間透過臉書指出，今天召開選舉決策委員會正式通過徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，並將於明天提請中央委員會同意。

民眾黨指出，黨秘書長周榆修也於選決會後向國民黨副秘書長李哲華致電說明決議，展現合作的誠意。

民眾黨表示，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的行動派；這次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

民眾黨指出，日前黃國昌與國民黨主席鄭麗文的會談中，雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

民眾黨表示，將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭。