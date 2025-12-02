新竹縣長選戰開打！藍營陳見賢打美女牌 網紅驚呼：發言人神似王淨
2026新竹縣長選戰開打，副縣長、國民黨竹縣黨部主委陳見賢競選團隊布局逐漸成形，其中33歲電視台前主播田芮熙將於12月1日出任發言人，消息曝光後，網紅Z9吳達偉稱田芮熙外型「神似王淨」，意外掀起話題。
陳見賢最新公布的人事延攬中，邀請竹北市長前市長何淦銘11月27日正式加入競選團隊，以及前主播、文化工作者田芮熙擔任競選發言人，被視為團隊「世代整合」的具體展現。
何淦銘表示，過去多年在議會與行政的合作經驗，讓他深刻理解陳見賢對縣政的掌握，是建立在長期實務訓練與協調經驗之上。無論財政規畫、建設整合或跨縣市協作，都能展現穩健成熟的治理能力。
何淦銘指出，新竹縣近年人口與產業快速成長，交通需求提升、公共建設規模擴大，教育與社福服務也同步延伸，治理難度顯著提高。在此背景下，具備行政實務與財政理解能力的領導者，對縣政推動相當重要。
值得注意的是，陳見賢團隊發言人田芮熙外型神似明星王淨引發話題。陳見賢表示，田芮熙具有媒體實務與公共事務經驗，過去曾任主播、文化基金會行政與青年諮詢委員，近年參與文化政策與青年議題，熟悉地方脈動。她從廣播學徒、地方台記者一路走來，再到公部門負責文化業務，其經歷反映許多年輕人的工作與生活樣貌。
田芮熙表示，選擇加入，是因為多年來在團隊中觀察到陳見賢處理重大縣政事務的執行力與協調能力，也認同國民黨主席鄭麗文推動的世代整合方向。她表示，未來將強化政策溝通，讓公共討論更貼近民意。
