新竹縣長選戰開打！藍營陳見賢打美女牌 網紅驚呼：發言人神似王淨

2026新竹縣長選戰開打，副縣長、國民黨竹縣黨部主委陳見賢競選團隊布局逐漸成形，其中33歲電視台前主播田芮熙將於12月1日出任發言人，消息曝光後，網紅Z9吳達偉稱田芮熙外型「神似王淨」，意外掀起話題。

陳見賢最新公布的人事延攬中，邀請竹北市長前市長何淦銘11月27日正式加入競選團隊，以及前主播、文化工作者田芮熙擔任競選發言人，被視為團隊「世代整合」的具體展現。

何淦銘表示，過去多年在議會與行政的合作經驗，讓他深刻理解陳見賢對縣政的掌握，是建立在長期實務訓練與協調經驗之上。無論財政規畫、建設整合或跨縣市協作，都能展現穩健成熟的治理能力。

何淦銘指出，新竹縣近年人口與產業快速成長，交通需求提升、公共建設規模擴大，教育與社福服務也同步延伸，治理難度顯著提高。在此背景下，具備行政實務與財政理解能力的領導者，對縣政推動相當重要。

值得注意的是，陳見賢團隊發言人田芮熙外型神似明星王淨引發話題。陳見賢表示，田芮熙具有媒體實務與公共事務經驗，過去曾任主播、文化基金會行政與青年諮詢委員，近年參與文化政策與青年議題，熟悉地方脈動。她從廣播學徒、地方台記者一路走來，再到公部門負責文化業務，其經歷反映許多年輕人的工作與生活樣貌。