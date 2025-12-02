快訊

2026高雄選戰激烈！醫師分析勝負關鍵 建議柯志恩向「他」學習

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨立委柯志恩（中）。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委柯志恩（中）。圖／聯合報系資料照片

TVBS最新民調顯示，2026高雄市長選舉，國民黨柯志恩對上民進黨最可能候選人賴瑞隆，僅落後約5%，勝負關鍵落在中立及青年選民。醫師沈政男今天指出，柯志恩必須轉換形象、拉攏20至29歲族群，強化親民互動，才能縮小差距，決定藍白陣營在高雄的勝算。

高雄市長選情提前受到矚目。TVBS民調顯示，柯志恩若對手知名度不高或爭議多，仍具追趕空間。藍白板塊略小於綠營，但已基本歸隊，勝負關鍵將落在中立及青年選民。沈政男指出，柯志恩在20至29歲族群支持度偏低，是亟需補強的弱點。

沈政男分析，柯志恩曾主持「繞著地球跑」，具綜藝與主持經驗，但近年轉型學者與學務長形象，被網友稱「柯教授」，親民互動不足。他建議，柯志恩應展現輕鬆、活潑面向，結合網路互動、青年喜愛的文化活動或大型演唱會，提高曝光與認同感，讓年輕人看到她的行動力與親近感。

TVBS民調也顯示，高雄七成以上民眾認為國際演唱會有助經濟發展，而現任市長陳其邁滿意度高達65%。沈政男指出，陳其邁早期對討好年輕人嗤之以鼻，但輸給韓國瑜後迅速轉型，透過網路互動、寵物影片、便當直播等拉近青年距離。沈政男建議，柯志恩應學習這種策略，將主持人風格與綜藝感結合選舉活動，增加青年選民認同。

他並建議，如果柯志恩一時無法放開，國民黨高層可出面輔佐，例如與黨主席鄭麗文共同參與公開互動、娛樂化活動，甚至用音樂、舞蹈或網路短片吸引青年選票。沈政男強調，高雄選情對藍白陣營至關重要，若勝出，將對2028大選布局產生決定性影響，也可能成為藍營重返南台灣的重要指標。

沈政男強調，柯志恩必須立即行動，補強青年選票，改造形象與互動方式。唯有結合政策、娛樂與親民操作，才能縮小與賴瑞隆的差距，甚至扭轉高雄市長選舉局勢，為藍白陣營贏得先機。

柯志恩 沈政男 高雄市 賴瑞隆 陳其邁

相關新聞

2026高雄選戰激烈！醫師分析勝負關鍵 建議柯志恩向「他」學習

TVBS最新民調顯示，2026高雄市長選舉，國民黨柯志恩對上民進黨最可能候選人賴瑞隆，僅落後約5%，勝負關鍵落在中立及青...

爭取提名參選台南市長 陳以信提「市府公辦時間銀行」長照政見

表態爭取國民黨提名的台南市長參選人陳以信今公布第27項政見，主張由市府成立「台南長照時間銀行」，系統化推動退休人士投入長...

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人備戰2026 二立委有望接任

民進黨布局2026地方大選，繼民進黨組織部主任張志豪宣布從「賴清德幹訓班」結業，轉戰新北中和議員後，今天再傳身兼民進黨發...

英蘇聯手論聲量…陳冠安：綠這3市長提名 大賴先輸一半

爭取黨提名2026高雄市長選舉的立委邱議瑩，日前辦首場大型造勢，邀立委林楚茵、黃捷站台，行政院前院長蘇貞昌更以壓軸力挺。...

徐國勇：2026大選信心滿滿 沒內閣改組問題

民進黨布局明年縣市長選戰，各界關注內閣是否改組因應選舉。民進黨秘書長徐國勇昨天回應稱「想太多」，且內閣改組是總統職權，不...

蕭旭岑：2026民進黨續打抗中牌 分化在野黨

國民黨備戰二○二六年地方選舉，副主席蕭旭岑昨天表示，各縣市協調整合已啟動且加速進行，黨主席鄭麗文上任後，沒有任何耽擱。他...

