縣市幸福指數大調查 台東縣最幸福、嘉義市施政滿意度連霸

經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」，12月2日公布結果，由台東縣勇奪冠軍，新竹市拿下亞軍，第三至第五名依次是嘉義市、宜蘭縣、台北市。最佳進步獎有兩個縣市，分別是新竹市與彰化縣，均較去年進步了七名。

至於「地方政府施政滿意度」民調結果，由嘉義市蟬聯冠軍，滿意度81.2%，台東縣第二，滿意度為80.7%，第三名為嘉義縣，滿意度為76.5%，第四名為桃園市，滿意度為75.7%，第五名為台中市，滿意度為74.2%。

若以六都的「地方政府施政滿意度」來比較，桃園市以75.7%領先，其次是台中市的74.2%，接著是台北市的73.2%、新北市的70.7%、高雄市的66.5%、台南市的59.9%。

縣市幸福大調查今年已邁向第14年，經濟日報社長劉永平表示，舉辦這項調查以來，我們秉持初衷，希望讓這份調查報告成為各縣市共同檢視的重要指南。這項調查綜合了客觀的「政府統計數據」，與主觀的「民意調查結果」，而今年的民意調查共有1萬5,275位有效樣本，是全台最大的幸福民調。

今年縣市幸福指數第一名為台東縣，也是本調查14年以來首度拿下冠軍，比去年進步了五名。台東縣在民意調查表現突出，位居全台第一，民調各項指標中，民眾對工作狀況、環境品質、健康狀況、個人安全滿意度四項奪下全台冠軍；政府統計數據方面，以環境指標表現最佳，冠居全台。

縣市幸福指數第二名是新竹市，較去年大幅進步七名。新竹市在政府統計數據排名第二，民意調查指數排名第五，兩者表現俱佳。政府數據以收入、健康及教育等指標表現最亮眼；民意調查方面，市民則對家庭經濟、教育成就等面向最滿意。

縣市幸福指數第三名為嘉義市，屬於幸福常勝軍，已經連續六年都名列前茅。值得關注的是，嘉義市在民意調查中的「地方政府施政滿意度」獨占鰲頭，已是連續第二年奪冠；若觀察政府統計數據，則以教育指標表現最佳。

第四名是宜蘭縣，較去年進步了四名，宜蘭縣的政府統計數據、民意調查結果皆排名全台第四。無論是政府統計數據、民意調查皆以居住指標表現最突出，兩者皆是全台第一，民眾對居住滿意度最高。

排名第五的台北市，政府統計數據為全台冠軍，特別是在收入、健康、教育等指標表現，都奪下全台冠軍；民意調查方面，市民對於家庭經濟、教育成就等指標最為滿意，皆名列前五名。單從以六都來看，「2025縣市幸福大調查」，以台北市排名最好，其次是桃園市，接下來依序是台中市、新北市、高雄市、台南市。

進一步單獨檢視民意調查指標中的「地方政府施政滿意度」，以嘉義市滿意度最高（81.2%），第二名是台東縣（80.7%），第三名是嘉義縣（76.5%）、第四名是桃園市（75.7%），第五名是台中市（74.2%）。

嘉義市在市長黃敏惠領導下，推動十大旗艦計畫藍圖，在東區大進步、西區大發展雙引擎發展下打造永續宜居城市，獲市民肯定；台東縣在縣長饒慶鈴主政下，以「施政慢經濟、縣府快效率」為主軸，有效解決縣民問題，幸福大升級；嘉義縣長翁章梁以高科技、工業、智慧農業與消費均衡發展為核心，讓嘉義縣轉型為農工科技大縣，打造黃金十年。

桃園市長張善政以「幸福城市、共好桃園」為施政願景，從交通、醫療、育兒、教育、環境永續到產業轉型全方位落實政策；台中市長盧秀燕將市民需求視為城市治理的出發點，從建設推動、產業升級，讓每項施政成果成為市民共享的幸福。