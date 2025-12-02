台獨聯盟：唯一支持林俊憲擔任台南市長

快訊

中央社／ 台北2日電

台灣獨立建國聯盟今天說，民進黨立委林俊憲長期以台灣意識為核心，問政表現優秀，聯盟強力推薦林俊憲為擔任台南市長的不二人選。

台獨聯盟透過新聞稿指出，聯盟11月29日在台北召開「世界中央委員大會」，台灣總本部與美、日、加拿大等本部中央委員實體和線上出席與會。會中進行主席改選，由陳南天連任，並任命30歲的律師楊仲庭，擔任聯盟發言人。

台獨聯盟表示，林俊憲作為台灣獨立建國聯盟資深盟員與前中央委員，長期以台灣意識為核心，問政表現優秀。聯盟強力推薦林俊憲為擔任台南市長的不二人選，期許他勇於承擔，為台南、也為台灣守下一席直轄市長。

此外，台獨聯盟說，全力支持台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟、綠黨，為了台灣有更健全的第三勢力，以效忠台灣為核心價值而聯合。

台獨聯盟表示，期許4小黨不斷壯大，打倒國民黨、取代民眾黨，透過本土在野監督力量以及有利國家建構的公共政策，說服近3成沒有政黨傾向的人，為台灣的政黨政治注入一股清新改革的力量。

