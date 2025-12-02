卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人備戰2026 二立委有望接任

民進黨布局2026地方大選，繼民進黨組織部主任張志豪宣布從「賴清德幹訓班」結業，轉戰新北中和議員後，今天再傳身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將請辭，全心投入2026選戰力拚連任。據了解，卓、戴已遞辭呈，待黨主席賴清德宣布，而發言人遺缺可望由立委林楚茵、李坤城接任。

現行民進黨「公職候選人提名條例」規範，中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日一年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請；由於公職就職日為12月25日，推算下來，賴清德最晚要在本月24日前批准卓、戴的辭呈。

據了解，卓冠廷、戴瑋姍仍會出席本周三中常會，賴清德最快將在會中請辭，宣布兩人離任黨發言人；對於發言人懸缺，考量國會攻防張力高，黨內有意找有經驗且能作為「即戰力」立委接任，傳曾任黨團幹部、黨發言人的林楚茵、李坤城接任機率高，與新聞部主任吳崢、發言人韓瑩搭檔。

民進黨中評會主委、立委賴瑞隆今天指出，2026年地方選舉相當重要，而民進黨中央黨部很多發言人是由議員兼任，但議員若要透入選舉應在地方走動，才會請辭；他說，發言人是中央黨部重要職務，由年輕有經驗的立委擔任是適切安排，也能協助更多政策攻防。