快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人備戰2026 二立委有望接任

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人職務將有異動。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人職務將有異動。圖／聯合報系資料照片

民進黨布局2026地方大選，繼民進黨組織部主任張志豪宣布從「賴清德幹訓班」結業，轉戰新北中和議員後，今天再傳身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷戴瑋姍將請辭，全心投入2026選戰力拚連任。據了解，卓、戴已遞辭呈，待黨主席賴清德宣布，而發言人遺缺可望由立委林楚茵李坤城接任。

現行民進黨「公職候選人提名條例」規範，中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日一年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請；由於公職就職日為12月25日，推算下來，賴清德最晚要在本月24日前批准卓、戴的辭呈。

據了解，卓冠廷、戴瑋姍仍會出席本周三中常會，賴清德最快將在會中請辭，宣布兩人離任黨發言人；對於發言人懸缺，考量國會攻防張力高，黨內有意找有經驗且能作為「即戰力」立委接任，傳曾任黨團幹部、黨發言人的林楚茵、李坤城接任機率高，與新聞部主任吳崢、發言人韓瑩搭檔。

民進黨中評會主委、立委賴瑞隆今天指出，2026年地方選舉相當重要，而民進黨中央黨部很多發言人是由議員兼任，但議員若要透入選舉應在地方走動，才會請辭；他說，發言人是中央黨部重要職務，由年輕有經驗的立委擔任是適切安排，也能協助更多政策攻防。

發言人 民進黨 賴清德 卓冠廷 戴瑋姍 林楚茵 李坤城

延伸閱讀

支持國防不支持凱子軍購 傅崐萁籲賴總統立院報告1.25兆軍費並詢答

民進黨發言人將請辭？國民黨凌濤：現在的民進黨對青壯世代不友善

擋1.25兆國防特別條例 羅智強：給賴總統承諾國情報告並詢答緩衝期

華郵稱賴清德台灣總統 中駐美大使館抗議：無事實根據

相關新聞

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人備戰2026 二立委有望接任

民進黨布局2026地方大選，繼民進黨組織部主任張志豪宣布從「賴清德幹訓班」結業，轉戰新北中和議員後，今天再傳身兼民進黨發...

英蘇聯手論聲量…陳冠安：綠這3市長提名 大賴先輸一半

爭取黨提名2026高雄市長選舉的立委邱議瑩，日前辦首場大型造勢，邀立委林楚茵、黃捷站台，行政院前院長蘇貞昌更以壓軸力挺。...

徐國勇：2026大選信心滿滿 沒內閣改組問題

民進黨布局明年縣市長選戰，各界關注內閣是否改組因應選舉。民進黨秘書長徐國勇昨天回應稱「想太多」，且內閣改組是總統職權，不...

蕭旭岑：2026民進黨續打抗中牌 分化在野黨

國民黨備戰二○二六年地方選舉，副主席蕭旭岑昨天表示，各縣市協調整合已啟動且加速進行，黨主席鄭麗文上任後，沒有任何耽擱。他...

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....

綠營黨內互打？彰化縣長「類初選」4人搶 彰化市前後市長爆蓋布條風波

民進黨下屆彰化縣長「類初選」，4名參選人均全力衝刺，彰化市前市長邱建富質疑他的競選布條，遭現任市長林世賢的布條覆蓋。林世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。