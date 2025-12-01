蕭旭岑：2026民進黨續打抗中牌 分化在野黨

快訊

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭／台北報導

國民黨備戰二○二六年地方選舉，副主席蕭旭岑昨天表示，各縣市協調整合已啟動且加速進行，黨主席鄭麗文上任後，沒有任何耽擱。他也說，賴清德總統將繼續打「抗中牌」，藉此分化在野黨，藍營一定要站穩腳步、堅定立場。

蕭旭岑昨接受廣播專訪時指出，選舉有些協調只能做不能說，重點是藍白有公開透明的機制，較能讓一般民眾了解，雙方支持者也較能接受；相信兩黨秘書長已針對宜蘭縣、嘉義市等地的參選人進行討論，同時，彰化縣對國民黨來說是很重要的選區，應很快就會展開整合，大家拭目以待。

至於民眾黨希望明年三月前談妥整合，蕭旭岑認為，兩黨會在同樣的想法、目標上整合與協調。

此外，前總統陳水扁提及，賴總統是「最會打破魔咒的總統」，有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖。蕭旭岑說，民進黨只有「抗中保台」一張牌可打，兩次大罷免被完封，還是搞一樣的抗中牌，一定會從二○二六打到二○二八。

蕭旭岑說，雖然很多輿論批評，抗中牌對民眾已麻木無感了，賴清德還是要繼續推，因為他要不斷用抗中牌去刺激、希望能分化在野黨；因此，民進黨不斷在立法院搞事，從軍購到各項議題，去逼在野黨表態是不是愛台灣。

蕭旭岑呼籲，國民黨要站穩腳步和立場，堅守中華民國的兩岸和平派、反對步入戰爭，綠營就是違反中華民國憲法、要引戰把台海拖入戰火派，這會是直接的對決。

至於台中市長盧秀燕先前因非洲豬瘟疫情成關注焦點，據最新民調，盧秀燕支持度仍高達六成二。國民黨立委廖偉翔認為，盧秀燕在面臨新光三越氣爆、關稅衝擊、豬瘟疫情的多重壓力，仍獲得高度支持，是因市府遇問題不閃躲、不卸責的表現，也顯示市民是長期在打分數，只要顧好市政，就是對二○二六選戰的最強助攻。

