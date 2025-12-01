快訊

民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

徐國勇：2026大選信心滿滿 沒內閣改組問題

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭林銘翰／台北報導

民進黨布局明年縣市長選戰，各界關注內閣是否改組因應選舉。民進黨秘書長徐國勇昨天回應稱「想太多」，且內閣改組是總統職權，不便評論；他透露，黨內民調顯示，三周前總統信任度已黃金交叉，震傳媒民調包括總統信任度、執政滿意度都黃金交叉，「我們信心滿滿」，在此情況下，沒想過內閣改組問題。

民進黨中執會已通過兩波縣市長提名人選，包括台中市何欣純、嘉義市王美惠、台東縣陳瑩、宜蘭縣林國漳、新北市蘇巧慧、苗栗縣陳品安等；預計十二月公布包含基隆市、彰化縣與雲林縣等地名單；至於台北市與桃園市兩大艱困選區，將留待最後討論與協調。

爭取代表民進黨參選台北市長的吳怡農日前發布民調，稱他支持度僅次民進黨立委王世堅；徐國勇說，台北市屬徵召區，不會只用民調決定，會綜合評估考量，「我們台北市的可選人才非常多」、「我們不缺人才」。

徐國勇說，自己上任以來從未做過任何一個區域候選人的民調，至於其他候選人自己做的，雖不予置評，「我們聽到了」，選對會成員也聽到了。

此外，前總統陳水扁稱賴清德總統能在二○二六年翻轉藍綠版圖，徐國勇說，非常欽佩陳前總統的政治敏感度，民進黨尊重這項講法。

民進黨將提名立委王美惠參選嘉義市長，地方盛傳，若王美惠拿下市長，現任市長黃敏惠會回鍋挑戰下屆立委。徐國勇說，王美惠選市長，民進黨有非常高的期待與把握，因為王競選立委時非常高票，而嘉義市的立委跟市長票源一樣；至於立委補選，民進黨一樣有準備。

在野黨擬邀賴清德總統赴立法院國情報告，國民黨立法院黨團今早黨團大會將決定是否提案及形式，民眾黨立法院黨團也將再開會討論。有國民黨立委表示，今早就會提議「即問即答」或至少「一問一答」；民眾黨團也說，當然希望「即問即答」，也可考慮讓賴總統「依序即時回答」，國家元首面對國防預算這麼重要的事情，本來就該講清楚。

在野主張「一問一答」國情報告，遭民進黨立委批違憲，在野黨也思考「多問多答」，不過立院人士直言，目前無論國民黨團、民眾黨團都還沒有定案，但大家一致認為重點是賴總統要回答，否則來立院作秀沒有意義；民進黨立法院黨團表示，總統有表達空間，但一定要依法合憲。

徐國勇 民進黨 賴清德

