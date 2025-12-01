民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切

快訊

輝達擴大AI布局 將斥資20億美元收購矽智財龍頭新思科技股權

新竹BMW疑誤踩油門撞4車 1女遭壓車底…10多人徒手抬車援救

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
圖為今年9月賴總統在總統官邸宴請立委，蘇巧慧（左二）、蔡易餘（右一）、邱議瑩（左一）步出官邸。聯合報資料照，記者許正宏／攝影
圖為今年9月賴總統在總統官邸宴請立委，蘇巧慧（左二）、蔡易餘（右一）、邱議瑩（左一）步出官邸。聯合報資料照，記者許正宏／攝影

雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23.7％，民進黨地方人士表示，民調發布時間恰好是總統府資政蘇貞昌為邱議瑩站台前夕，頗有與蘇貞昌女兒民進黨立委蘇巧慧爭取參選新北市長，相互拉抬意味，如果英蘇聯軍能在南北重鎮勝選，民進黨內是否新的變化情勢，進而造成賴清德總統競選連任出現變數，頗令人好奇。

2026年六都市長選舉受矚目，民進黨人士爭取參選高雄市長提名，也逐漸白熱化，民調高低成了參選人兵家必爭之地，雨晴指標公司的高雄市長參選人民調，國民黨參選人柯志恩落後所有民進黨參選人，除了落後邱議瑩，其他參選人民進黨立委賴瑞隆50.4%領先柯志恩23.1％，民進黨立委許智傑50％領先柯志恩23.7％，民進黨立委委林岱樺43.3％領先柯志恩19.6％。

臉書粉專「政客爽」貼文表示，雨晴指標民調公司創辦人曾在2022年遭國民黨立委徐巧芯揭露，與民進黨英系智庫關係濃厚，這項民調的統計樣本是民進黨支持者47.6％、國民黨支持者8.4％。民調當中有關高雄市的國民黨支持者只有8%的數據，難怪柯志恩對這項民調的反應，是認為不值得參考。

民進黨地方人士說，美濃大峽谷垃圾事件讓邱議瑩聲勢重挫，現在有民調領先加持，加上蘇貞昌站台助陣，先前邱議瑩已與蘇巧慧合組「慧瑩連線」，高雄市長陳其邁結合蘇貞昌的英蘇聯軍，展現強勢企圖心，若同時攻下新北、高雄兩大直轄市，加上嘉義縣英系蔡易餘，以及民進黨立委陳亭妃在台南市參選的氣勢不錯，這些情勢的演化，可能對賴總統2028年的連任之路，在民進黨受到挑戰。

民進黨 民調 柯志恩 蘇巧慧 邱議瑩

