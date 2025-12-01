綠營黨內互打？彰化縣長「類初選」4人搶 彰化市前後市長爆蓋布條風波

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨下屆彰化縣長「類初選」，彰化市前市長邱建富質疑他的競選布條，遭現任市長林世賢的布條覆蓋。林世賢表示，已派人拆下被指稱的布條並全程蒐證，希望不要小事放大，「黨內互打」給別人看。圖／取自邱建富臉書
民進黨下屆彰化縣長「類初選」，4名參選人均全力衝刺，彰化市前市長邱建富質疑他的競選布條，遭現任市長林世賢的布條覆蓋。林世賢表示，已派人拆下被指稱的布條並全程蒐證，過去類似事件幾乎是第三人所為，希望不要「黨內互打」，將小事放大。

民進黨4名參選人有屬正國會系統的立委黃秀芳、新潮流系的立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富 ，中央選對會訂本月15日到18日擇一日做電話民調，各參選人從網路、看板到布條，激烈程度絲毫不輸給一般選舉，尤其是彰化市前後任市長更是捉對廝殺。

邱建富昨在臉書披露，他的宣傳布條竟然被林世賢的布條強勢覆蓋在下面，被蓋到完全看不見，真的有點心酸，希望彼此多一點尊重，讓大家都能光明正大、公平呈現。

邱建富今再度批評，選舉應建立在公平競爭與相互尊重的基礎上，布條遭覆蓋是客觀事實，卻遲遲看不到對方負責任的態度，反而以模糊焦點方式回應，讓社會觀感受損。他呼籲林世賢應盡速報警調查，「毋枉毋縱，不要讓外界誤以為事件遭到默許。」

林世賢今天回應表示，邱建富昨天指稱布條被覆蓋後，他昨天特別了解，發現就在北斗的兩面布條被覆蓋，已派人前往取下，並全程錄影蒐證。

林世賢說，他掛的布條有三千多面，就只有這兩面有所謂覆蓋邱建富的布條，依照選舉經驗，類似手法幾乎都是第三人所為，毋須故意放大，在「黨內互打給別人看」，他也不願再隨之起舞。

