快訊

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

握手言和？中工釋出董事席 寶佳入列

老老實實收回錯誤言論！陸外交部要求高市早苗「這件事」

嘉縣議員黃榮利首支形象片《捲起袖子做》亮相 爭取縣長初選出線

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
黃榮利投入縣長初選，形象影片主打「捲起袖子做事」。圖／翻攝畫面
黃榮利投入縣長初選，形象影片主打「捲起袖子做事」。圖／翻攝畫面

民進黨嘉義縣長黨內初選，縣議員黃榮利今天正式發布首支形象CF《捲起袖子做》，以溫厚、踏實的敘事風格，帶領觀眾回顧其超過40年的公共服務歷程，展現「山海共榮、團結勝利」的競選主軸。

影片從基層出發，串起黃榮利從村長、農會體系、太保市長到縣議員的歷練，強調他長年深耕地方、與鄉親站在一起的務實作風。影片中可見他與農民、社區、產業等基層互動的身影，凸顯其「捲起袖子做事」的政治風格。

黃榮利表示，自己是民進黨超過30年的資深黨員，長期參與黨內民主，也對地方事務十分熟稔。他表示，從基層到行政體系一路走來，不只是累積經驗，更是用行動陪著鄉親打造家鄉未來。

他擔任太保市長期間，成功償還全部市庫債務，讓財政「歸零再出發」，太保更成為嘉義縣18鄉鎮市中唯一人口持續正成長的城市，證明務實治理與財政紀律的成果。

黃榮利表示，嘉義縣正處關鍵發展時刻，需要具備完整行政歷練與財政能力的人承擔責任，「而我願意負起這個責任」。

民進黨縣市長初選於11月11日開跑，嘉義縣目前由立委蔡易餘與縣議員黃榮利完成初選登記。蔡易餘提出在產業、觀光等八大領域拚出「八個第一」的主張；黃榮利則喊出要讓嘉義縣翻轉，比照嘉義市年年發現金。2人曾於本屆立委初選交鋒，當時黃榮利挑戰蔡易餘，後在賴清德總統勸說下退選，3年後2人在縣長初選再度同場競爭。

嘉義縣議員黃榮利啟動縣長初選，首支形象片《捲起袖子做》亮相。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員黃榮利啟動縣長初選，首支形象片《捲起袖子做》亮相。圖／翻攝畫面

黃榮利 嘉義 蔡易餘

延伸閱讀

世界肺阻塞日 蔡易餘談父親蔡啟芳「換肺重生」...推動篩檢復健補助

蔡易餘媒合企業捐3部交通車 嘉義縣國高中受惠

民進黨嘉義縣長初選開跑 莊豐安表態挺蔡易餘喊唯一支持

民進黨2026初選登記截止 高雄4搶1、台南妃憲對決

相關新聞

綠高雄市長初選「英蘇連線」對決新系？ 陳其邁這樣回應扁的第六感

2026民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩主打「陳其邁接班人」，首場造勢找來行政院前院長蘇貞昌登台推薦，前總統陳水扁也稱讚邱...

「藍白合」蔣萬安會幫民眾黨站台？藍小雞開第一槍支持：蔣應不會拒絕

2026台北市長選舉外界推估民眾黨應不會推派人選，傾向支持市長蔣萬安連任，外界好奇小雞是否「藍白合」，蔣也應幫白小雞站台...

綠營黨內互打？彰化縣長「類初選」4人搶 彰化市前後市長爆蓋布條風波

民進黨下屆彰化縣長「類初選」，4名參選人均全力衝刺，彰化市前市長邱建富質疑他的競選布條，遭現任市長林世賢的布條覆蓋。林世...

嘉縣議員黃榮利首支形象片《捲起袖子做》亮相 爭取縣長初選出線

民進黨嘉義縣長黨內初選，縣議員黃榮利今天正式發布首支形象 CF《捲起袖子做》，以溫厚、踏實的敘事風格，帶領觀眾回顧其超過...

參選新竹市長 何志勇提「鄭用錫計畫」改善教育環境

國立清華大學兼任助理教授何志勇與立達國際法律事務所主辦第二場「風城未來事Next Hsinchu城市沙龍」活動，邀請銘傳大學廣電學系系主任杜聖聰、台灣聯合大學系統主席陳力俊、建華國中老師黃麗錚、大學問

藍白合...李有宜退黨先爆白營國王人馬爭議？蔣萬安反應曝

距2026選舉不到一年，藍白怎麼合？台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，被問是否幫白營小雞站台？蔣僅回應，「距離選舉還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。