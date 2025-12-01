嘉縣議員黃榮利首支形象片《捲起袖子做》亮相 爭取縣長初選出線
民進黨嘉義縣長黨內初選，縣議員黃榮利今天正式發布首支形象CF《捲起袖子做》，以溫厚、踏實的敘事風格，帶領觀眾回顧其超過40年的公共服務歷程，展現「山海共榮、團結勝利」的競選主軸。
影片從基層出發，串起黃榮利從村長、農會體系、太保市長到縣議員的歷練，強調他長年深耕地方、與鄉親站在一起的務實作風。影片中可見他與農民、社區、產業等基層互動的身影，凸顯其「捲起袖子做事」的政治風格。
黃榮利表示，自己是民進黨超過30年的資深黨員，長期參與黨內民主，也對地方事務十分熟稔。他表示，從基層到行政體系一路走來，不只是累積經驗，更是用行動陪著鄉親打造家鄉未來。
他擔任太保市長期間，成功償還全部市庫債務，讓財政「歸零再出發」，太保更成為嘉義縣18鄉鎮市中唯一人口持續正成長的城市，證明務實治理與財政紀律的成果。
黃榮利表示，嘉義縣正處關鍵發展時刻，需要具備完整行政歷練與財政能力的人承擔責任，「而我願意負起這個責任」。
民進黨縣市長初選於11月11日開跑，嘉義縣目前由立委蔡易餘與縣議員黃榮利完成初選登記。蔡易餘提出在產業、觀光等八大領域拚出「八個第一」的主張；黃榮利則喊出要讓嘉義縣翻轉，比照嘉義市年年發現金。2人曾於本屆立委初選交鋒，當時黃榮利挑戰蔡易餘，後在賴清德總統勸說下退選，3年後2人在縣長初選再度同場競爭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言