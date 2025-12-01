嘉縣議員黃榮利首支形象片《捲起袖子做》亮相 爭取縣長初選出線

民進黨嘉義縣長黨內初選，縣議員黃榮利今天正式發布首支形象CF《捲起袖子做》，以溫厚、踏實的敘事風格，帶領觀眾回顧其超過40年的公共服務歷程，展現「山海共榮、團結勝利」的競選主軸。

影片從基層出發，串起黃榮利從村長、農會體系、太保市長到縣議員的歷練，強調他長年深耕地方、與鄉親站在一起的務實作風。影片中可見他與農民、社區、產業等基層互動的身影，凸顯其「捲起袖子做事」的政治風格。

黃榮利表示，自己是民進黨超過30年的資深黨員，長期參與黨內民主，也對地方事務十分熟稔。他表示，從基層到行政體系一路走來，不只是累積經驗，更是用行動陪著鄉親打造家鄉未來。

他擔任太保市長期間，成功償還全部市庫債務，讓財政「歸零再出發」，太保更成為嘉義縣18鄉鎮市中唯一人口持續正成長的城市，證明務實治理與財政紀律的成果。

黃榮利表示，嘉義縣正處關鍵發展時刻，需要具備完整行政歷練與財政能力的人承擔責任，「而我願意負起這個責任」。