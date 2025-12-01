「藍白合」蔣萬安會幫民眾黨站台？藍小雞開第一槍支持：蔣應不會拒絕

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員楊植斗表態支持蔣萬安為白營小雞站台。本報資料照片
2026台北市長選舉外界推估民眾黨應不會推派人選，傾向支持市長蔣萬安連任，外界好奇小雞是否「藍白合」，蔣也應幫白小雞站台，身兼議長北市黨部主委戴錫欽指出，蔣在輔選上應慎重思考。議員楊植斗則開第一槍表示樂觀看待，若白營願意支持便是盟友，蔣應不會拒絕。

楊植斗表示，藍白合作意共推一組候選人來對抗民進黨，如果民眾黨自己不派台北市長人選，全力支持蔣萬安，那麼在推動市政的路上他們便是盟友，若這時候還去考慮黨籍問題，而不伸出援手，太欠缺江湖道義，也非蔣萬安行事作風。

楊植斗說，對民眾黨議員來說，沒有母雞的拉抬，選起來會相當辛苦，相信若民眾黨的議員邀約，蔣會義不容辭地相挺，且2026年是建立2028藍白互信過程，國民黨議員們可能會希望獨占蔣市長這面招牌，但他認為蔣是在野陣營的公共財，應樂觀看待幫民眾黨員站台。

