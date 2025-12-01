快訊

參選新竹市長 何志勇提「鄭用錫計畫」改善教育環境

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
國立清華大學兼任助理教授何志勇與立達國際法律事務所主辦第二場「風城未來事Next Hsinchu城市沙龍」活動。照片為何志勇辦公室提供

國立清華大學兼任助理教授何志勇與立達國際法律事務所主辦第二場「風城未來事Next Hsinchu城市沙龍」活動，邀請銘傳大學廣電學系系主任杜聖聰、台灣聯合大學系統主席陳力俊、建華國中老師黃麗錚、大學問執行長魏佳卉以及特教生媽媽彭書勤，一起討論新竹教育議題。本場沙龍中，何志勇提出「鄭用錫計畫」，三步驟改善新竹教育環境。

陳力俊說，台灣面臨「重考試、輕思考」、數理基礎弱、語文能力不足，以及技職文化弱化等問題，這主要源自K-12教育不足，導致大學變成像補習班。應該以STEM及永續發展理念出發，改善K-12階段教育，才能有效改善此問題。

杜聖聰表示，新竹的形象在孩子與大人眼中非常不同，老一輩會記住過往「竹塹城」的記憶，但年輕一輩都只想到「巨城」。新竹的教育改革，應該首以科技作為載體，將新竹的歷史、文化與故事，在科技教育平台上積累成城市重要資產；彭書勤表示，新竹特教相關的職探資源有限，學生在升學與職涯選擇上缺乏充分準備，建議應設置「特教學生職業試探暨體驗教育中心」，可提供安全可操作的職能訓練，亦能作為跨校共享平台，強化教師增能，協助補充特教資源。

黃麗錚建議，政府應更重視生命教育，新竹各級學校應該與社會團體有更多合作，建立友善、理解與尊重生命的學習環境；魏佳卉表示，新竹面臨學齡人口高峰嚴峻挑戰，單純的增班趕不上人口成長的速度，尤其許多年輕竹科父母搶破頭要孩子讀明星學校，然而。新竹市的教育願景不應只有少數明星學校，而是要透過資源挹注與特色課程，將每一所社區學校都打造成具競爭力的優質學府，落實「校校是名校」。

何志勇表示，新竹市當前面臨嚴重學校不夠與老師不足之問題，導致很多年輕父母將孩子送往竹縣就學。如新竹市過去六年，小一新生「淨流失」647人，竹縣則「淨移入」821人。因此，很多人提議應大舉建校增班。然而，何志勇說，台灣人口結構發展趨勢下，大新竹也將面臨少子化趨勢，根據計算，115到123學年間新竹縣市國、高中學齡人口將達高峰；與此同時，受少子化影響，117年新竹國小新生人數將跌破6000人，122年少子化蔓延到高中，學生數降到約8100人。這段期間，新竹市國中小應該以階段性增班或增加班級人數的方式來達到動態平衡。

何志勇進一步說，在115至123學年間，新竹市的教育政策，應該以上述狀況來進行考量。因此，他提出「鄭用錫計畫」來因應，包括三步驟：第一步，重點提升教師待遇與福利，並照顧通勤學生。具體包括，導師費補助從現有每月台幣3000元提升至6000元、增加STEM領域教師每月津貼補助，吸引更多師資人才來新竹、補助跨縣市通勤巴士，便利學生跨縣市就學。

何志勇接續表示，第二步，照顧學生飲食健康，具體包括，推動竹市國中小全面免營養午餐費、以「選點試辦」方式，推動營養早餐，照顧因通勤或其他因素而來不及吃早餐的學童；第三步，以科技首都出發，推動AI教育普及與國際交流，包括讓新竹市政府管轄之各級學校，都能免費提供訂閱制的AI軟體給學生使用，增進學習效率，並且積極推動與國際姊妹校交流，以交換學生、雙聯學位等方式，讓新竹市孩子們更容易接軌世界。

何志勇說，自己參選市長，提教育政策的初衷，就是「再窮，也不能窮孩子」。何志勇批評，然而，中央政府卻對這些教育問題視而不見，賴清德總統日前提出400億美元特別預算以增加國防，讓許多教育界朋友相當不解、氣憤，民進黨政府不願透過對話、交流改善兩岸關係，寧願大花人民納稅錢買軍備，卻不願意投資學生？新竹出身的民進黨黨團總召柯建銘，身在中央卻不挺新竹人，實在是新竹人的悲哀。

