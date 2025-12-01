綠高雄市長初選「英蘇連線」對決新系？ 陳其邁這樣回應扁的第六感

2026民進黨高雄市長初選候選人邱議瑩主打「陳其邁接班人」，首場造勢找來行政院前院長蘇貞昌登台推薦，前總統陳水扁也稱讚邱議瑩是最強母雞，外界解讀「英蘇連線」成形，將對決新系參選人。陳其邁重申，提名人選交由全體市民決定。新系議員邱俊憲也說，沒有派系對決。

4名爭取市長提名的立委之中，邱議瑩沒有派系，林岱樺隸屬正國會，賴瑞隆與許智傑同屬新潮流。高雄湧言會表態支持邱議瑩，但也有少數議員力挺林岱樺。多名正國會及新系議員不分派系，4人活動都會出席。

邱議瑩首場造勢會以「陳其邁接班人」為主軸，前院長蘇貞昌壓軸助講，前部長余政憲、前國策顧問鄭新助，立委邱志偉、黃捷、李柏毅、林楚茵。議長康裕成、副議長曾俊傑等議員相挺。主持人由新系邱俊憲與湧言會林智鴻搭檔，展現邱議瑩「最強整合」氣勢。

高雄議會新系及湧言會實力相當，針對黨內初選是否演變英蘇連線對抗新系，陳菊子弟兵、新潮流議員邱俊憲今在臉書指出「沒有派系對決、只有高雄團結，惡意臆測只是添亂！」

陳水扁說，他的第六感認為「陳其邁心中最能接棒的人就是邱議瑩」。本尊陳其邁今天說，幾位參選人都非常優秀、非常努力，在國會表現很好，「我還是再三強調，決定的人是市民」，初選可以讓選民看見候選人過去的努力跟他們城市未來發展的願景，是一場君子之爭，幾位候選人非常有風度，沒有彼此批評。