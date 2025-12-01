聽新聞
0:00 / 0:00
藍白合...李有宜退黨先爆白營國王人馬爭議？蔣萬安反應曝
距2026選舉不到一年，藍白怎麼合？台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，被問是否幫白營小雞站台？蔣僅回應，「距離選舉還有一段時間。」
由於民眾黨前發言人李有宜宣布退黨，媒體今天也問蔣萬安，怎看民眾黨內有所謂的「國王人馬」爭議？蔣萬安則僅謝謝、謝謝回應。
2026選戰布局，國民黨、民眾黨主席鄭麗文、黃國昌藍白合有共識，不過地方怎麼合？北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽昨說，若友黨願意支持北市長蔣萬安連任，認為有輔選需要，蔣會慎重考慮幫盟友們站台。
蔣萬安今天下午赴議會總質詢，被問及是否幫白營站台？蔣僅回應，「距離選舉還有一段時間。」不過對於怎麼看民眾黨內有所謂的「國王人馬」爭議？蔣萬安則沒回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言