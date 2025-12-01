快訊

藍白合...李有宜退黨先爆白營國王人馬爭議？蔣萬安反應曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體今天也問蔣萬安，怎看民眾黨內有所謂的「國王人馬」爭議？蔣萬安則僅謝謝、謝謝回應。記者余承翰／攝影
距2026選舉不到一年，藍白怎麼合？台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，被問是否幫白營小雞站台？蔣僅回應，「距離選舉還有一段時間。」

由於民眾黨前發言人李有宜宣布退黨，媒體今天也問蔣萬安，怎看民眾黨內有所謂的「國王人馬」爭議？蔣萬安則僅謝謝、謝謝回應。

2026選戰布局，國民黨、民眾黨主席鄭麗文、黃國昌藍白合有共識，不過地方怎麼合？北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽昨說，若友黨願意支持北市長蔣萬安連任，認為有輔選需要，蔣會慎重考慮幫盟友們站台。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，被問及是否幫白營站台？蔣僅回應，「距離選舉還有一段時間。」不過對於怎麼看民眾黨內有所謂的「國王人馬」爭議？蔣萬安則沒回應。

