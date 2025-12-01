影／高市長最新民調僅小輸賴瑞隆 柯志恩：與我們觀察趨勢相近

2026年選舉在即，高雄市長成熱門話題。TVBS最新民調指出，國民黨高雄市長熱門人選柯志恩支持度與民進黨目前潛在4位對手相比，僅小輸民進黨立委賴瑞隆1人；柯志恩回應，TVBS民調有長期追蹤及調查，的確跟團隊觀察到的趨勢比較相近，團隊會根據民調細項來做調整及加強。

高雄市長陳其邁將在2026年卸任，國民黨提名立委柯志恩出戰高雄市長應已確定，民進黨立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等人表態爭取代表民進黨出戰高雄市長。據TVBS民調中心今日公布最新民調顯示，民進黨若派出立委賴瑞隆對決柯志恩，賴42%小幅領先柯的40%；若派立委許智傑競選，則將以35%落後柯42%；若派立委邱議瑩出戰，同樣以35%落後柯43%；若由立委林岱樺上陣，則將以30%落後柯的40%，也就是民進黨目前爭取出戰高雄市長潛在人選中，僅賴瑞隆小贏柯志恩。

柯志恩回應，會尊重任何民調，也會參考合理民調，TVBS所公布的民調，相較於前兩天「上報」所公布的民調，跟團隊觀察到的趨勢是較為相近的，而且TVBS民調是長期追蹤與調查，可以透過這次民調跟上次民調來對比，提供團隊未來參考，團隊也會根據民調內的細項做調整、加強及溝通，希望能贏得更多民眾的認同。