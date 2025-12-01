涉幽靈連署限制出海、出境 賴苡任「無奈」宣布投入議員初選盼解禁

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹、罷免綠委吳思瑤召集人賴苡任今天開庭。而賴苡任因限制出海、境將於12月到期，檢方認為其有逃亡可能反對解禁，不過賴反嗆，棄保潛逃罪比他所涉及偽造文書本刑還重，根本沒有想逃亡可能性，同時他也透過臉書宣布參選士林北投市議員，強調透過投入選舉讓檢方理解其不可能逃亡。

賴苡任指出，他今天再度因罷免吳思瑤及吳沛憶案開庭，庭審法官同時詢問他與被限制出境、出海8個月一事即將於12月14日到期，詢問他與檢察官意見，而檢察官率先表達堅決反對解禁，認為限制出境出海條件沒有消滅，依舊有逃亡的可能。

賴苡任說，他的律師表示如今已經進入庭審階段，證據都已調查完畢，所有人的筆錄口供也都完備，並沒有串供、滅證、逃亡可能，尤其限制出境、出海是為了預防逃亡，而他的家庭及工作都在台灣，不可能會逃亡，且本案是涉嫌偽造私文書案，棄保潛逃的罪比所涉犯本刑還重，「誰會想逃亡？」

賴苡任表示，從今年4月14日起便被限制出境、出海8個月，與鄭文燦、陳歐珀及林岱樺一樣，而實務上限制出境、出海一次最長就是8個月，當時是直接用到最嚴厲之手段，外加50萬保釋金，為了表示自己沒有可能會逃亡，一定會留在台灣的決心，我正式宣布參選台北市第一選區（士林、北投）市議員，投入國民黨黨內初選。

賴苡任說，從他近日發文及照片不難看出，已在準備市議員選舉，甚至在跑行程，如今需要以如此方式宣布參選，實屬無奈，因為要投入選舉的人，是最不可能逃亡的，諷刺檢方，只聽說詐騙等經濟類型犯罪會逃亡，政治因素而逃亡還真沒聽過，希望正式宣布，有助於檢察官理解「逃亡」的可能性已經徹底不存在了。