台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

1199元起！台灣虎航2026夏季航班第2波 明天上午10時開賣

何欣純：多人表態選台中市長是好事 我是最好選擇

中央社／ 台北1日電

台灣民眾黨立委麥玉珍表態爭取台中市長提名，引發討論。投入台中市長選舉的民進黨立委何欣純今天受訪給予麥玉珍祝福，也說越來越多人表態參選台中市長，這是好事，她會按照步驟分享政見，也會跟市民說明她是最好的選擇。

下屆台中市長選舉，關於藍營人選，外界看好立法院副院長江啟臣接棒，國民黨立委楊瓊瓔也宣布有意角逐。此外，媒體報導麥玉珍11月29日面對媒體詢問是否將參選2026年台中市長，她鬆口表態「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」，希望在不同領域為大眾服務。

民進黨選舉對策委員會10月拍板，何欣純出戰2026台中市長。何欣純今天在立法院接受媒體聯訪，對於楊瓊瓔、麥玉珍有意參選台中市長等議題，作相關說明。

何欣純認為，在民主社會，人人都有表達爭取參選的權利，麥玉珍身為新住民也長期在中台灣耕耘，現在麥玉珍表態，她自然是給予祝福。

何欣純說，現在越來越多人表態參選，這都是好事，因為只要有心為台中市、台中市民服務，大家都歡迎；最重要的，市民想知道每一位表態參選的人，提出的政見為何，相信台中市民會有智慧的決定。

何欣純指出，不管是誰表態要爭取，對她個人來說都會按照步驟走，希望跟市民分享政見、政策牛肉，並且告訴市民，「唯一的選擇就是何欣純、最好的選擇就是何欣純」。

