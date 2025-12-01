2026縣市長選舉 蕭旭岑：協調整合已啟動且加速進行

快訊

中央社／ 台北1日電

國民黨備戰2026年地方選舉，副主席蕭旭岑今天表示，在各縣市協調整合已經啟動且加速進行，黨主席鄭麗文上任後，沒有任何耽擱；至於民眾黨希望在明年3月前談妥整合，他認為，藍白兩黨會在同樣的想法、目標上，進行整合與協調。

鄭麗文上任國民黨主席後，首要面對的就是2026年縣市長選舉提名作業，以及藍白合等議題。國民黨中常會11月26日已通過2026年縣市長提名特別辦法。

蕭旭岑今天接受廣播專訪時表示，鄭麗文上任不到一個月，就與民眾黨主席黃國昌見面，很有效率，11月26日的中常會通過縣市長提名特別辦法，也成立中央提名審核委員會，就他了解，在各縣市協調整合已經啟動且加速進行，鄭麗文上任後，沒有任何耽擱。

蕭旭岑說明，相信國民黨、民眾黨的秘書長已經針對宜蘭縣、嘉義市等地的參選人進行討論；同時，彰化縣對國民黨來說是很重要的選區，應該很快就會進行整合，請大家拭目以待。當鄭麗文這麼快的與黃國昌見面時，相關提名的時程就已顯現出來，民眾黨表達希望在明年3月前談妥整合，因此兩黨會在同樣的想法、目標上，進行整合與協調。

蕭旭岑認為，選舉有些協調是只能做不能說，重點是藍白兩黨有公開透明的機制，比較能夠讓一般民眾了解，兩黨的支持者也比較能接受。

此外，蕭旭岑提到，民進黨只剩「抗中牌」能打，會從2026打到2028，國民黨要站穩腳步、堅定信心，遵守憲法、兩岸人民關係條例，在合憲、合法的情況下，進行兩岸交流，這也是台灣的主流民意。

