綠營彰縣長提名之爭 邱建富布條遭覆蓋 林世賢喊冤請提供線索
下屆彰化縣長選舉，民進黨有4人爭取黨內提名，民進黨預計12月中進行民調內參，各方人馬全力衝刺曝光；今卻傳出彰化市前市長邱建富的競選布條遭到彰化市長林世賢布條「蓋住」，對此林世賢說，並非他或團隊所為，認為是有心人士故意做的，希望看到的人提供線索。
邱建富指出，他的宣傳布條被強勢覆蓋，壓在下面；他知道大家都很努力，只是辛辛苦苦掛好的布條，被蓋到完全看不見，覺得心酸。
邱指出，不求什麼啦，只希望彼此多一點尊重，讓大家都能光明正大、公平呈現。
林世賢則在臉書發文公開澄清，指有心人士故意將他的布條覆蓋於邱建富前市長選舉布條上，刻意引起爭議，也質疑他掛了3800條布條，為何只有兩個布條會出現這樣奇怪的情況？志工已到場拆掉這兩張布條，並全程拍照錄影存證，必要時送到警察局檢測指紋追查栽贓凶手。
林世賢也請看到的人提供線索、錄影像等；一起合力揪出幕後黑手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言