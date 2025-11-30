綠營彰縣長提名之爭 邱建富布條遭覆蓋 林世賢喊冤請提供線索

下屆彰化縣長選舉，民進黨有4人爭取黨內提名，民進黨預計12月中進行民調內參，各方人馬全力衝刺曝光；今卻傳出彰化市前市長邱建富的競選布條遭到彰化市長林世賢布條「蓋住」，對此林世賢說，並非他或團隊所為，認為是有心人士故意做的，希望看到的人提供線索。

邱建富指出，他的宣傳布條被強勢覆蓋，壓在下面；他知道大家都很努力，只是辛辛苦苦掛好的布條，被蓋到完全看不見，覺得心酸。

邱指出，不求什麼啦，只希望彼此多一點尊重，讓大家都能光明正大、公平呈現。

林世賢則在臉書發文公開澄清，指有心人士故意將他的布條覆蓋於邱建富前市長選舉布條上，刻意引起爭議，也質疑他掛了3800條布條，為何只有兩個布條會出現這樣奇怪的情況？志工已到場拆掉這兩張布條，並全程拍照錄影存證，必要時送到警察局檢測指紋追查栽贓凶手。

林世賢也請看到的人提供線索、錄影像等；一起合力揪出幕後黑手。