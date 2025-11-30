快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

綠營彰縣長提名之爭 邱建富布條遭覆蓋 林世賢喊冤請提供線索

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
前彰化市長邱建富爭取黨內提名競選縣長的布條遭覆蓋，彰化市長林世賢澄清非團隊所為。圖／邱建富提供
前彰化市長邱建富爭取黨內提名競選縣長的布條遭覆蓋，彰化市長林世賢澄清非團隊所為。圖／邱建富提供

下屆彰化縣長選舉，民進黨有4人爭取黨內提名，民進黨預計12月中進行民調內參，各方人馬全力衝刺曝光；今卻傳出彰化市前市長邱建富的競選布條遭到彰化市長林世賢布條「蓋住」，對此林世賢說，並非他或團隊所為，認為是有心人士故意做的，希望看到的人提供線索。

邱建富指出，他的宣傳布條被強勢覆蓋，壓在下面；他知道大家都很努力，只是辛辛苦苦掛好的布條，被蓋到完全看不見，覺得心酸。

邱指出，不求什麼啦，只希望彼此多一點尊重，讓大家都能光明正大、公平呈現。

林世賢則在臉書發文公開澄清，指有心人士故意將他的布條覆蓋於邱建富前市長選舉布條上，刻意引起爭議，也質疑他掛了3800條布條，為何只有兩個布條會出現這樣奇怪的情況？志工已到場拆掉這兩張布條，並全程拍照錄影存證，必要時送到警察局檢測指紋追查栽贓凶手。

林世賢也請看到的人提供線索、錄影像等；一起合力揪出幕後黑手。

林世賢 邱建富

延伸閱讀

彰基院慶運動會如縣長選戰舞台 藍綠齊聚搶曝光

中友彰化店延至2029完工 聯外道路卡在「地主同意」未過關

彰化綠營12月辦民調四強全面開戰 黨內揭爭提名互不讓原因

綠營彰化縣長黨內初選4人競爭白熱化 總統到彰化通知2女將引臆測

相關新聞

蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來

民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...

批不存在的曖昧情節抹黑 林岱樺喊：像剝光衣服在大街被路人看

民進黨高雄市長初選進入肉搏戰，立委林岱樺今舉辦女力晚會，致詞時以遭檢方貪汙起訴案為例，指周刊拿不存在的曖昧情節鋪天蓋地抹...

葉竹林再戰2026 澎湖恐重演三腳督

民進黨籍澎湖縣長陳光復本屆選舉時在泛藍分裂情況下順利出線，極可能拚連任，待黨中央提名；落敗者之一的馬公市前市長葉竹林昨宣...

鄭麗文：總統固執耍流氓 2026讓藍從頭贏到尾

國民黨主席鄭麗文昨赴基隆出席一三一周年黨慶，談到基隆市民近年在兩次罷免案用超高的不同意票表達不喜歡撕裂、對立，「叫民進黨...

2026選雲縣？劉建國：總統鼓勵我

民進黨二○二六雲林縣長人選以立委劉建國再戰機率最高，但中常會未如預期完成提名，地方憂心變數。賴清德總統昨到雲林送匾，劉建...

2026綠高雄初選 邱議瑩、林岱樺燃戰火

布局二○二六，民進黨高雄市長初選四人熱戰，立委邱議瑩昨辦首場大型造勢，行政院前院長蘇貞昌站台、前總統陳水扁獻聲，展現跨派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。