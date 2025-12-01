葉竹林再戰2026 澎湖恐重演三腳督

民進黨籍澎湖縣長陳光復本屆選舉時在泛藍分裂情況下順利出線，極可能拚連任，待黨中央提名；落敗者之一的馬公市前市長葉竹林昨宣布以無黨籍身分再次參選。在地黨政人士分析，若國民黨也推人選、再上演「三腳督」，陳光復連任機會不小。

目前國民黨下屆澎湖縣長人選未明朗，縣黨部主委陳雙全說，「對於葉竹林宣布參選非常遺憾！」葉宣布參選前，黨部就積極跟他協調，甚至自己還透過其他縣市大老居中協助，仍無法改變葉的想法，而國民黨並不是沒有人選、已有許多名單，後續採徵召還是初選會由黨中央決定。

63歲葉竹林原為國民黨籍，當過兩屆馬公市長，2021年初他以「頻被打壓」等理由退出國民黨，並以無黨籍身分參選本屆縣長落選，沉寂4年後，葉竹林昨廣邀支持者力挺，宣布以無黨參選下屆縣長；葉說，他曾任立委助理、里長、縣議員及馬公市長，從政經驗豐富，盼以誠心建設澎湖的未來，會以1場乾淨、正向、進步的選戰讓澎湖更好。

2022年本屆澎湖縣長綠營陳光復、藍營賴峰偉、無黨葉竹林激戰，得票率分別為36.64%、33.33%、30.02%，最高與最低僅差6%。1名熟知地方政壇的人士分析，葉竹林瓜分國民黨票源，才使得時任縣長賴峰偉連任失利，因國民黨尚未推派人選，若下屆選舉再形成三腳督，葉應仍會分散藍軍選票。

但陳雙全也表明葉竹林下屆不可能代表國民黨競選縣長，陳說，依據黨規，退黨後隔4年才能再入黨，且入黨後不能參與當年度選舉，何況當初葉是退黨參選，害國民黨痛失澎湖執政權，「他先背叛黨」，地方支持者早已罵到臭頭，不可能因他修改規則。