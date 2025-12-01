2026綠高雄初選 邱議瑩、林岱樺燃戰火

快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聯合報／ 記者徐白櫻石秀華宋原彰／高雄報導

布局二○二六，民進黨高雄市長初選四人熱戰，立委邱議瑩昨辦首場大型造勢，行政院前院長蘇貞昌站台、前總統陳水扁獻聲，展現跨派系整合氣勢，並喊出五萬人到場，頗有較勁對手林岱樺意味。林岱樺則在左營晚會嗆對手花錢做民調帶風向，應適可而止，被解讀初選走向恐聚焦兩女戰火。

立委許智傑昨在路竹區舉辦北高雄市民見面會，七個農漁會重要幹部出面力挺、陣容龐大，他喊話要打造北高雄成為「智慧產業生態系」的重要核心；立委賴瑞隆從早到晚都在市場拜票，強調從小在菜市場長大，持續在最能聽見民意的地方與市民交流。

林岱樺「三山造勢會」已辦過岡山、旗山兩場，首場岡山對外宣稱三萬人力挺。邱議瑩首場大型造勢昨下午在最大行政區鳳山登場，展現跨派系支持，陳水扁透過影片稱讚邱是「最強母雞」，蘇貞昌、內政部前部長余政憲、前立委趙天麟，以及高市正、副議長等十六名議員到場相挺。

蘇貞昌壓軸登場時表示，陳其邁已經「到期了」，若高雄被國民黨拿走，民進黨就要「包起來了」，所以不能大意，要選一個能跟國民黨競爭，禁得起檢驗且可以選得贏的人，邱議瑩是最佳人選。

「我沒有派系、也不是孤鳥。」邱議瑩說，她認識陳其邁最久、交情最好，也最熟悉陳其邁施政內涵，是最能延續、甚至超越陳其邁的接棒者，也是黨內最佳整合人選。

前天雨晴指標公司公布民調結果，邱議瑩躍居第一名、林岱樺墊底。林岱樺受訪時表示，如果要做民調當造勢工具，我們都尊重，但舊政客要覺悟，舊政治才作假民調，要做民調帶風向也應該要適可而止。林還表示，遭遇的抹黑是女性政治場域中最殘酷的攻擊，但她還是站了起來。

